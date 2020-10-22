Война в Карабахе: история девочки, выжившей после ракетного удара по Гяндже

В семье Агаевых сегодня радость посреди большого горя. Радость — потому что трехлетняя Надижа, наконец, открыла глаза. Ее родители и старшая сестра погибли в ходе ракетного удара по Гяндже 17 октября.

Их дом оказался в эпицентре взрыва. После этого Надижа три дня не открывала глаза (при взрыве туда попал песок) и только стонала — звала маму. Теперь, благодаря стараниям врачей, она снова видит. Но это только начало ее пути к выздоровлению.

У девочки перелом бедра, поэтому ей нельзя ходить. Родственники по очереди носят ее на руках по дому. Надижа часто спрашивает дедушку, где же мама и когда они с папой за ней придут.

"И как я ей объясню, что мамы больше нет, как? Не нашел сил это сказать", — спрашивает меня дед Надижы и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел его слез.

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