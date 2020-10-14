14.10.2020, 22:35

"Военное время — какие клиенты?" Как живет одно из немногих открытых кафе Степанакерта


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Боре 63 года, он открыл кафе в Степанакерте 20 лет назад. Теперь это практически единственное открытое кафе в городе.

По словам Бори, почти все его клиенты сейчас - журналисты.

Смотрите видео BBC.

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