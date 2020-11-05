05.11.2020, 10:14
ВИДЕО | Трамп, Байден или Путин? Люди на улицах Вашингтона отвечают на необычные вопросы(12)
Вмешивается ли кто-либо в выборы президента США в 2020? И если да, то кто? А если пропустить по стаканчику, то с кем — с Трампом, Байденом или Путиным?
Сложные вопросы американцам на улицах Вашингтона. Смотрите видео от Русской службы Би-би-си!
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