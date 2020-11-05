ВИДЕО | Трамп, Байден или Путин? Люди на улицах Вашингтона отвечают на необычные вопросы

bbcrussian.com EST

AP Photo/Dmitri Lovetsky

Вмешивается ли кто-либо в выборы президента США в 2020? И если да, то кто? А если пропустить по стаканчику, то с кем — с Трампом, Байденом или Путиным?