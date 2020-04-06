06.04.2020, 15:51
ВИДЕО | Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов
Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов.
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