06.04.2020, 15:51

ВИДЕО | Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов


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Ninasarvik Tallinna loomaaias
Ninasarvik Tallinna loomaaiasFoto: Tallinna loomaaed

Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов.

Город Лландидно в Уэльсе "захватило" целое стадо диких коз.Би-би-си собрала подборку любопытствующих животных, вышедших к людям.

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