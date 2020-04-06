ВИДЕО | Пока все дома: животные выходят на опустевшие улицы городов

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Ninasarvik Tallinna loomaaias Foto: Tallinna loomaaed

Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов.