ВИДЕО | "Это не сон". Как сталкер выбирался из огня в Чернобыле

В Чернобыльской зоне отчуждения потушили один из самых масштабных лестных пожаров в ее истории. Огонь распространился на тысячи гектаров, уничтожил огромные площади леса и несколько заброшенных сел. Из-за пожара временно повышался уровень радиации в зоне, сообщает Би-би-си.

Свидетелем бедствия стал киевлянин Иван Еременко, который называет себя сталкером – нелегальным туристом в зону отчуждения. Он рассказывает, что поехал в 30-километровую зону после начала пожара, поскольку не предполагал, что огонь охватит и его маршрут.

Еременко поделился с Би-би-си впечатлениями от своего самого экстремального похода.

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