"Важные истории" — о Шамалове, предположительно, бывшем зяте Путина. Главное

Издание "Важные истории" изучило взломанную хакерами переписку бизнесмена Кирилла Шамалова, которого СМИ называют бывшим зятем президента Владимира Путина. Электронные письма журналистам передал анонимный источник. В Кремле назвали это "подгонкой разных слухов". Би-би-си изучила публикацию и поговорила с одним из ее авторов.

Главное в публикации



Издание "Важные истории" — медиа-проект, основанный российскими журналистами-расследователями. Из их публикации следует, что состояние Шамалова начало стремительно расти после того, как он женился на Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью российского президента.

В январе 2019 года специалист по кибербезопасности из Австралии Трой Хант обнаружил на одном из хакерских форумов базу данных с 773 млн email-адресов и 21 млн паролей. Она называлась "Коллекция №1".

Как пишут авторы публикации, в начале 2020 года они получили доступ к архиву электронной почты Шамалова. Взломанную переписку предоставил анонимный источник, "который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из "Коллекции №1", уточняет издание.

В архиве, говорится в публикации, более 10 тысяч писем, которые предположительно могли быть отправлены и получены Шамаловым в период с 2003-го по 2020 год.

Журналисты изучали переписку почти год и обнаружили в ней сведения о том, что вскоре после предполагаемой женитьбы на Тихоновой Шамалов, сын друга Путина, стал долларовым миллиардером, купив 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" — якобы за символические 100 долларов. В 2015 году цена такого пакета на свободном рынке могла составлять около 380 млн долларов.

Помимо этого, в архиве, как утверждает издание, содержалась и переписка Шамалова с Тихоновой, в которой они обсуждали обустройство дома на Рублевке.

По утверждению журналистов-расследователей, в архиве есть и переписка с другими людьми, из которой издание делает вывод о том, что "зять президента" якобы "мог использовать свое высокое положение и знакомства с самыми высокопоставленными чиновниками России для продвижения собственных интересов и интересов своих партнеров по бизнесу".

Что за источник?



Редактор "Важных историй" Роман Анин рассказал Би-би-си, что в начале года с журналистами связался анонимный источник, который предоставил весь массив писем. Анин сказал, что личность источника и его мотивы ему неизвестны.

Затем, по словам Анина, журналисты занимались верификацией писем и проверкой информации, которая в них содержалась.

Отвечая на вопрос, можно ли эту публикацию назвать расследованием, если журналисты лишь верифицировали, структурировали и опубликовали данные, которые им прислали, Анин ответил: "Это философский вопрос, что такое расследование как жанр".

"Вот есть контракт, по которому Шамалов покупал акции за такую-то цену. А дальше мы начинаем задаваться вопросом — а может другие по такой же цене покупали? Мы начинаем перепроверять контракты. Мы сделали невероятное количество запросов в реестры, чтобы проверить отчетности", — пояснил Анин.

"Расследовательская ли эта работа? На мой взгляд, конечно, да", — уверен редактор "Важных историй".

Как отреагировал Кремль



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в понедельник отказался комментировать опубликованные данные по существу.

"Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться. Все это, как правило, иногда умелая, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", — сказал Песков.

"Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, этой работы. Мы знаем, что эта работа будет продолжаться", — добавил он.

"А кто эти организаторы?" — спросили Пескова. "Я не буду их называть", — сказал он. "Почему?" — попросил уточнить один из журналистов. "Нам достаточно знания, кто они есть", — заявил пресс-секретарь президента. "А эти люди хотя бы где живут?" — спросили его.

"Мне больше нечего добавить", — ответил Песков. "Они пытаются свести счеты с президентом или каким-то образом повлиять?" — задал вопрос еще один журналист. На что пресс-секретарь Путина заявил: "Это, знаете, такие устремления по дискредитации, но, я говорю, иногда умелые, иногда неумелые, но они не достигают своей цели".

В конце ноября издание "Проект" опубликовало расследование о предполагаемой знакомой Путина и ее дочери (Би-би-си рассказывала об этом).

Кто такой Кирилл Шамалов



38-летний Кирилл Шамалов — сын Николая Шамалова, совладельца банка "Россия" и, предположительно, близкого друга Владимира Путина.

В 2008 году, когда Кириллу Шамалову было 26 лет, он занял пост вице-президента крупнейшей в России нефтехимической компании "Сибур".

В 2016 году российский журнал Forbes назвал 34-летнего Шамалова самым молодым миллиардером в России. Тогда он впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов, который ежегодно составляет журнал, и занял в нем сразу 64-ю строчку. Его состояние тогда оценивалось в 1,2 млрд долларов.

Этому успеху предшествовала его женитьба на Катерине Тихоновой, главе фонда "Иннопрактика" (свадьба, как сообщало агентство Рейтер, состоялась в 2013 году).

Рейтер и агентство Блумберг называли Тихонову младшей дочерью Путина. Путин никогда не подтверждал, что они родственники, но и не опровергал этого.

В январе 2018 года Блумберг сообщил, что Шамалов и Тихонова развелись. 17% акций "Сибура" принадлежали Шамалову лишь как держателю "своего рода траста", пока он был членом семьи Путиных, и эти договоренности после развода отменились, говорили источники агентства. В апреле 2017 года Шамалов снизил долю в "Сибуре" с 20,9% до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону.​

Что еще узнали "Важные истории"



Как пишут "Важные истории", свадьба Шамалова и Тихоновой состоялась в конце февраля 2013 года на горнолыжном курорте "Игора" в Ленинградской области. О свадьбе в "Игоре" писало в декабре 2015 года и агентство Рейтер.

В переписке, взломанной хакерами, журналисты "Важных историй" обнаружили приглашения на свадьбу, сценарий мероприятия, пожелания по дресс-коду, а также свадебные фотографии Шамалова и Тихоновой, которые ранее никогда не публиковались.

Из переписки Шамалова, как утверждают "Важные истории", следует, что с Тихоновой они были знакомы с детства, а в 2012 году уже жили вместе. Для пары перестраивали дом в поселке Усово на Рублевке — об этом якобы свидетельствуют письма с отчетами о ходе работ, которые Шамалову присылали на почту люди, отвечавшие за строительство.

Из отчетов следует, что общие траты на перестройку дома, мебель и оборудование составили почти 9 млн евро. "Если добавить к этой сумме стоимость земельного участка и самого дома, то общая цена особняка могла составить около 15-17 млн евро, или примерно 630-710 млн рублей", — отмечают "Важные истории".

Согласно отчетам, на оборудование для спа в свой новый дом Шамалов с Тихоновой потратили более 14 млн рублей, на гардеробную с подсветкой — 4,1 млн рублей. 984 тысячи рублей ушли на шторы, 603 тысячи — на люстру, еще 738 тысяч ушли на шампуни и "махровые штучки для спа", утверждает издание.

Одновременно с этим Шамалов с Тихоновой якобы занимались обустройством своего замка во французском Биаррице, пишут "Важные истории", опираясь на предоставленные анонимным источником данные.

Согласно этим данным, Шамалов приобрел замок в 2012 году через свою компанию в Монако, покупка обошлась ему в 4,5 млн евро или 181 млн рублей по тогдашнему курсу. Раньше особняк якобы принадлежал семье Геннадия Тимченко, близкого друга Путина, отмечает издание.

"Мы живем, на мой взгляд, в нищей стране. В стране, в которой десятки миллионов людей живут за чертой бедности. И когда президент с экранов телевизора рассказывает, что в стране кризис и надо затянуть пояса, а его дочь тратит почти миллион рублей на "махровые штучки" и шампуни в спа, это тоже много говорит о моральном облике Путина", — заявил Анин Би-би-си.

Акции "Сибура" за 100 долларов. Плюс Дмитриев



В июне 2013 года, вскоре после женитьбы, Шамалов с помощью офшоров стал владельцем 3,8% "Сибура", пишет издание. До этого он уже владел 0,5% холдинга, таким образом его доля в "Сибуре" составила 4,3%.

Сам Шамалов в интервью "Коммерсанту" оценивал весь "Сибур" в 10 млрд долларов. Таким образом, рыночная цена 3,8% акций холдинга могла составлять около 380 млн долларов, что в 3,8 млн раз больше суммы, которую он, по подсчетам издания, якобы за него заплатил.

При этом председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов заявил изданию, что эксклюзивных условий продажи акций для Шамалова не было.

В архиве почты Шамалова журналисты "Важных историй", как они утверждают, обнаружили большую переписку с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Речь идет о том, что 7 декабря 2012 года Дмитриев якобы прислал Шамалову презентацию РФПИ с грифом "строго конфиденциально", в которой описывалась планируемая сделка по вхождению фонда в капитал "Ростелекома", одного из крупнейших операторов связи России.

Помимо этого Дмитриев присылал Шамалову и другие конфиденциальные данные об РФПИ. Извлекал ли Шамалов пользу из этой информации, неизвестно, но теоретически, обладая ею, он мог бы заработать "целое состояние" на акциях того же "Ростелекома", которые после объявления о новых инвесторах выросли на 30%, утверждает издание.

Если Дмитриев действительно близко знаком с Шамаловым, то он и РФПИ также могли "много приобрести" благодаря этому, делают вывод на основе предоставленных данных "Важные истории". В качестве примера издание приводит покупку РФПИ терминала "Сибура" по перевалке сжиженных углеводородных газов в морском торговом порту Усть-Луга.

Из архива почты Шамалова следует, что не все топ-менеджеры холдинга поддерживали идею продать терминал РФПИ, пишет издание. Например, бывший финансовый директор "Сибура" Павел Малый якобы указал в записке акционерам, что сделка может принести холдингу убыток в более чем 250 млн долларов.

Если верить этой переписке, якобы записка Малого оказалась у Дмитриева, и он перенаправил ее Шамалову со своими комментариями, пишет издание. В итоге руководство "Сибура" не прислушалось к мнению Малого, и сделка в ноябре 2015 года была закрыта.