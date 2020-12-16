В Венгрии однополым парам запретили усыновлять детей

Венгерский парламент принял закон, который, по сути, запрещает однополым парам усыновлять детей. Законопроект был предложен правительством страны, которое возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Согласно новым правилам, детей смогут усыновлять лишь женатые пары. Исключение может быть сделано для одиноких родственников ребенка.

В Венгрии запрещены однополые браки, но раньше закон можно было обойти, если документы на усыновление подавал лишь один из партнеров.

О чем говорится в новых правилах?



После прихода к власти в 2010 году Орбан внес существенные изменения в конституцию. Одна из принятых во вторник поправок дает определение семье, как основанную на браке и на отношениях между родителями и детьми, в которой мать — женщина, а отец — мужчина.

Однополые пары отныне не смогут усыновить ребенка, даже если кто-то из них подаст заявку как одинокий человек.

"Главное правило заключается в том, что лишь состоящая в браке пара может усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, вступившие в брак", — заявила министр юстиции страны Юдит Варга.

Одиноким людям отныне потребуется специальное разрешение от властей, чтобы начать процесс усыновления. Законодатели также прописали в конституции, что ребенка необходимо воспитывать консервативно.

"Венгрия защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились, и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре", — говорится в документе.

Власти заявили, что изменения необходимы, потому что из-за идеологических процессов на Западе появилась необходимость "защищать детей от возможных идеологических и биологических вмешательств".

В мае в Венгрии был принят закон, запрещающий трансгендерам менять пол, указанный в свидетельстве о рождении.

Какая была реакция?



Правозащитные группы раскритиковали новые правила. "Это черный день для представителей ЛГБТ-сообщества в Венгрии и для прав человека", — заявил директор Amnesty Hungary Дэвид Виг.

Исполнительный директор Transgender Europe Мэйсен Дэвис сказал: "Мы очень обеспокоены здоровьем и безопасностью трансгендерных детей и взрослых в Венгрии в столь недоброжелательном климате".

На прошлой неделе Евросоюз договорился с Венгрией и Польшей, чтобы они не накладывали вето на долгосрочный бюджет ЕС. Обе страны считают, что им навязывают либеральные ценности.

Какие законы действуют в России?



В России также действует запрет на усыновление детей однополыми парами. Соответствующий закон был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации в 2013 году.

Президент Владимир Путин этот закон незамедлительно подписал. Пресс-служба Кремля тогда отметила, что мера направлена на то, чтобы обезопасить психику детей от искусственного навязывания нетрадиционного сексуального поведения, а также от возникновения комплексов, душевных страданий и стрессов.

В том же году Государственная дума также приняла вызвавший широкую критику закон "О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сторонники закона заявили, что он направлен на защиту семьи в ее классическом представлении и традиционных ценностей.

Защитники прав сексуальных меньшинств заявляют, что он ущемляет права геев в России.

В 2014 году была принята поправка. запрещающая передачу детей гей-парам или не состоящим в браке гражданам стран, в которых разрешены однополые браки.