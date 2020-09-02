В Татарстане застрелен бизнесмен. Два года назад он убил вооруженных грабителей

43-летний бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову возле своего офиса, сообщили в МВД по Татарстану. Задержан предполагаемый исполнитель убийства — иностранец, живущий в Самарской области, добавили в ведомстве. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным источников портала Kazan First и Baza, задержанного зовут Араик Мирзонян, ему 54 года. официально эта информация не подтверждена.

По данным порталов, рядом с бизнесменом стоял случайный свидетель, и стрелявший также направлял оружие на него, но не выстрелил.

Деданин известен тем, что в сентябре 2018 года убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Предпринимателя хотели судить по статье о превышении самообороны; в итоге осудили только сообщника нападавших, дожидавшегося грабителей в машине. Его признали организатором разбойного нападения.

Двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин напали на дом Деданина 12 сентября 2018 года.

Они связали бизнесмена, его жену и знакомого, а затем под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Позже Деданину удалось освободиться, он схватил нож, которым несколько раз ударил грабителей. От полученных травм они скончались.

Сначала следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 108 УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Затем прокуратура Татарстана признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Деданина.

Бугульминский районный суд Татарстана признал жителей Самарской области 39-летнего Ивана Нетроголова и 29-летнего Владислава Колоярцева, напавших на его дом и убитых им, виновными. Третьего соучастника — 47-летнего жителя Бугульмы Андрей Климанова, — задержали позже, его отправили в колонию строгого режима на шесть лет.

По данным "Спарк-Интерфакс", Деданин вместе с женой Олесей владел зарегистрированным в 2011 году ООО "Изобилие". Это местная сеть продовольственных магазинов. Выручка этого бизнеса в 2018 году составила 162,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,4 млн рублей, более свежих данных нет.