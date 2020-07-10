В работе приложений для iOS произошел глобальный сбой

По всему миру пользователи мобильной операционной системы iOS компании Apple жалуются на сбои в работе популярных приложений и сервисов, в том числе - Spotify, Viber, TikTok, Tinder и Pinterest.

Приложения не открываются или "вылетают" после загрузки, пишут пользователи в социальных сетях.

С чем связаны неполадки, пока неизвестно. В соцсетях высказываются предположения, что проблема может быть связана с комплектом Facebook SDK, встроенным во многие крупные приложения для авторизации и таргетинга.

Издание Verge отмечает, что аналогичный сбой, причиной которого была система Facebook SDK, уже происходил в мае этого года.

Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa — Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020



В компании Facebook уже заявили, что изучают жалобы пользователей.

В России обладатели устройств Apple жалуются, в частности, на сбои в работе сервисов "Яндекс", в том числе "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Такси".

Яндекс Музыка сегодня отказывается работать :(

iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1@aaplpro это ревность моей прошлой подписки на Apple Music?(( pic.twitter.com/uRTvPBu6Uu — Иван Акименко (@iakmnk) July 10, 2020



Собеседник корреспондента ТАСС в одной из интернет-компаний предположил, что проблема могла возникнуть из-за обновления Facebook SDK.

"В обновлении случилась какая-то ошибка, из-за которой страдают десятки, а то и сотни iOS-приложений: Viber, "Яндекс", Spotify, "Мегафон", Yota, TikTok, Tinder и другие. Из-за этого в Twitter и на Github можно увидеть огромное количество гневных сообщений от разработчиков. Как быстро это починят на стороне Facebook - никто не знает", - сказал он.