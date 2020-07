В работе приложений для iOS произошел глобальный сбой

Приложения не открываются или "вылетают" после загрузки, пишут пользователи в социальных сетях.

С чем связаны неполадки, пока неизвестно. В соцсетях высказываются предположения, что проблема может быть связана с комплектом Facebook SDK, встроенным во многие крупные приложения для авторизации и таргетинга.

Издание Verge отмечает, что аналогичный сбой, причиной которого была система Facebook SDK, уже происходил в мае этого года.

Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa