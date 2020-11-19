В Петербурге депутат порвал портрет Путина. Что ему за это будет?

Муниципальный депутат в Петербурге порвал портрет Путина, после чего сотрудница местной администрации вызвала полицию. Правозащитник сообщил, что в отношении депутата проводится проверка.

Депутат муниципального образования Смольнинское Никита Юферев повесил в одном из кабинетов администрации портрет поэта Александра Пушкина. Через несколько дней он обнаружил, что вместо портрета висит фотография президента Владимира Путина. Юферев ее сорвал и порвал, рассказал в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.

"Портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", — написал сам Юферев в "Фейсбуке".

Одна из сотрудниц администрации вызвала полицию, приехали пятеро полицейских.

"Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего", — сказал один из прибывших сотрудников полиции. Полицейские опросили присутствующих и уехали.

Юферев рассказал изданию "Фонтанка", что все это произошло накануне на заседании совета депутатов. Полиция приехала спустя час, депутат дал письменное объяснение.

В объяснении, которое цитирует "Фонтанка", сказано, что на стене висел "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". Юферев его "демонтировал" и порвал, так как "был зол". Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета Пушкина, пишет издание.

По словам депутата, полиции пришлось ждать, пока депутаты закончат заседания.

"Ждали полтора часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки! Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет — вызывали полицию четыре раза, никто не приехал!" — рассказал Юферев.

В прошлом году в совет депутатов муниципального образования Смольнинское были избраны представители партии "Яблоко" и активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания", а также самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией". С тех пор совет не смог избрать себе главу, его обязанности исполняет руководитель предыдущего созыва Григорий Ранков.

"У нас противостояние с администрацией началось. Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет [поэта Александра] Пушкина", — рассказала изданию Znak.com депутат Диана Серая, выложившая видео с полицией в "Твиттере".

Что теперь грозит человеку, порвавшему портрет президента? Чиков написал, что пока в отношении депутата проводится проверка. По его словам, правозащитная организация "Агора" "в случае продолжения истории" будет защищать Юферева.

В полиции этот инцидент пока не прокомментировали.

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