В НАТО ответили на заявления Лукашенко

Заявления Александра Лукашенко о серьезном "шевелении" НАТО у границ Беларуси безосновательны, заявляют в альянсе. Об этом сообщает Би-би-си.
В субботу Лукашенко, одетый в военную форму, посещал военный полигон под Гродно. Гродненская область граничит с Польшей, в Гродно проходили массовые акции протеста.
Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление, заявил там Лукашенко.
В НАТО в ответ заявили, что альянс не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не ведет военных передвижений в регионе.
"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", - заявил агентству Франс пресс президент Литвы Гитанас Науседа.
Представитель польского президента назвал предположение о том, что Польша планировала дестабилизирующие действия у границы, "пропагандой режима", "печальной и удивительной". "У Польши нет таких намерений", - сказал он.
Лукашенко говорил, что "шевеление войск НАТО" происходит как раз на территории Польши и Литвы.
Посещая военный полигон, он также заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту". Лукашенко поручил министру обороны предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", и потребовал "жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".
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