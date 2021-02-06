В Мьянме вслед за "Фейсбуком" заблокировали "Инстаграм" и "Твиттер"

Военные, пришедшие к власти в результате переворота в Мьянме (ранее была известна как Бирма), распорядились заблокировать на территории страны "Твиттер" и "Инстаграм".

Один из крупнейших интернет-провайдеров в стране — норвежская компания Telenor — подтвердила, что получила от военных указание закрыть доступ к этим социальным сетям на неопределенный срок. Провайдер отметил, что считает такой шаг избыточным и нарушающим права человека и что донес эту точку зрения до военных.

Сами военные ситуацию пока официально не прокомментировали. Агентство Франс Пресс со ссылкой на документ, подлинность которого не подтверждена, сообщает, что решение о блокировке обосновано смутой, которую якобы вносят в общество эти сервисы.

Это уже не первые социальные сети, подвергшиеся блокировке в Мьянме после военного переворота. Практически сразу после смены власти в стране ее жители лишились доступа к "Фейсбуку". Военные заявили, что решили заблокировать соцсеть " ради обеспечения стабильности".

В компании Facebook, которой принадлежит и "Инстаграм", военных призвали "восстановить связь и дать людям возможность общения с родственниками и друзьями и получать важную информацию".

Как сообщает агентство Рейтер, представители "Твиттера" в свою очередь заявили, что блокировка соцсети"подрывает общественный диалог и нарушает права людей быть услышанными".

Социальные сети стали главным место обсуждения переворота для жителей страны. "Фейсбук" считается в Мьянме чуть ли не основным источником информации и новостей — и именно в этой соцсети многие жители страны 1 февраля фактически наблюдали за переворотом в режиме реального времени.

Три дня спустя соцсеть заблокировали по решению военных — и обсуждение ситуации переместилось в "Твиттер" и "Инстаграм". В нем участвовали тысячи пользователей.

В целом обстановку на улицах Мьянмы после переворота можно описать как относительно спокойную. По словам корреспондента Би-би-си, местные жители хорошо помнят, насколько сурово военные могут подавлять уличные протесты. и стараются не обострять ситуацию.

В то же время отдельные акции гражданского неповиновения в Мьянме все же проходят. В частности, в пятницу преподаватели и студенты университетов собрались в Янгоне на демонстрацию в поддержку Аун Сан Чу Чжи — фактического лидера страны до переворота. Сейчас она находится под домашним арестом.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Телеканал Myawady TV объявил, что власть в стране передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства правящей партии "Национальная лига за демократию" были арестованы.

Хотя насилия нигде не наблюдалось, военные заблокировали дороги в столице Нейпьидо и главном городе страны Янгоне.

Позже военные объявили о снятии с постов 24 министров правительства и назначении новых руководителей ряда министерств, в том числе финансов, здравоохранения, иностранных и внутренних дел.

Поводом для переворота стали прошедшие в стране выборы, на которых с подавляющим преимуществом победили сторонники Аун Сан Су Чжи. Военные утверждают, что голосование сопровождалось фальсификациями.