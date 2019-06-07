В Москве задержан корреспондент отдела расследований ”Медузы” Иван Голунов. Его преследуют из-за журналистской деятельности?

По словам адвоката, журналиста задержали несколько оперативников, при досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Корреспондента доставили в отдел полиции на улицу Луначарского, где ему сообщили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как рассказал Би-би-си следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона. Изданию РБК в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что Голунов "был задержан на Цветном бульваре в ходе оперативно-розыскных мероприятий".

В ведомстве утверждают, что при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Задержанный журналист вину не признает и считает случившееся провокацией. Он заявил, что оперативники сработали "очень топорно".

Meduza выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Он успел сообщить изданию через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката.

Преследование журналиста издание связывает с его работой. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", — говорится в заявлении.