В мире не хватает чипов. При чем здесь коронавирус и что теперь будет с электроникой

Большинство из нас никогда их не видело, но без компьютерных чипов не смогут работать бесчисленные устройства, которые нас окружают. В последнее время производители жалуются на их нехватку, а некоторые даже говорят о "чипогеддоне" - глобальной проблеме с поставками чипов, которая способна повлиять на всю мировую индустрию. Почему возникли эти трудности и как они могут сказаться на обычных потребителях?

Первые признаки будущих проблем появились в прошлом году когда любителям игр пришлось гоняться за новым графическими картами, у Apple возникла заминка с выпуском его айфонов, а спрос на новейшие игровые приставки Xbox и PlayStation далеко превысил предложение.

А перед самым Рождеством выяснилось, что возрождающаяся после пандемии автопромышленность столкнулась с тем, что один ее представитель назвал "чипогеддоном". В современном автомобиле стоит свыше ста микропроцессоров - и производители не смогли поставить нужное количество.

После этого о недостатке чипов стала говорить одна хайтековая компания за другой.

Samsung отчаяно пытается выполнить заказы на чипы памяти для своих и партнерских продуктов.

С аналогичной проблемой сталкивается Qualcomm, изготовитель процессоров и модемов для многих популярных моделей смартфонов и других бытовых гаджетов.

Воздействие пандемии



Как многие другие негативные явления в современном мире, дефицит чипов отчасти вызван пандемией коронавируса.

Локдаун увеличил спрос на компьютеры и прочие устройства для работы на удалении и развлечений.

Автопроизводители столкнулись с падением продаж и срезали заказы на чипы. Производители последних соответствующим образом перепрофилировали свои мощности.

Но в третьем квартале прошлого года спрос на новые машины вырос сильнее, чем ожидалось, а на компьютеры и гаджеты остался неизменным.

Технологии для 5G



Существующие заводы по производству чипов работают на пределе возможного, а построить новые - дело не простое. "От первого колышка до открытия нового завода проходит от 18 до 24 месяцев - говорит аналитик Ричард Виндзор. - Чтобы затем наладить работу и получить какой-то результат, тоже нужно время. Производственные мощности нельзя просто так включить или выключить".

Развитие инфраструктуры мобильной связи пятого поколения 5G также вызывает дополнительный спрос.

Сначала китайская Huawei разместила большой заказ, чтобы создать резерв чипов, но затем США ввели против этой компании санкции, и наращивать прооизводство дальше стало невозможно.

Со своей стороны, автопромышленность, привыкшая работать "с колес" и не делать запасов, оказалась на голодном пайке.

Ведущие производители чипов, компании TSMC и Samsung, вложили миллиарды в создание сложного производства 5-нанометровых чипов для новейших продуктов Apple, Marvell, Huawei и Qualcomm.

Но отрасль все равно недоинвестирована, говорят эксперты.

"Большинство предприятий... в последние годы показывали слабые доходы, низкую прибыльность и высокий уровень задолженности". - говорится в недавнем докладе аналитической компании Counterpoint Research. - С точки зрения будущей прибыльности, небольшим производителям сложно планировать строительство новых мощностей".

В этих условиях большинство заводов по производству чипов, вероятнее всего, повысят цены на свои продукты, пользующиеся более высоким спросом.

Цепочка последствий



Ричард Виндзор считает, что дефицит чипов закончится не раньше июля этого года.

Другие эксперты настроены еще пессимистичнее. "Мы предполагаем, что дефицит... частично снизится во второй половине 2021 года, а в отношении наиболее современных продуктов (чипов для компьютеров и технологий 5G) захватит 2022 год", - говорится в обзоре Bank of America.

Один производитель чипов рассказал изданию Wall Street Journal, что сейчас очередь настолько велика, что для выполнения какого-либо нового заказа представителям автоиндустрии придется ждать до 40 недель.

Дорогостоящие последствия будут распространяться по цепочке.

По подсчетам консалтинговой фирмы AlixPartners, из-за нехватки чипов производителям автомобилей приходится сокращать выпуск продукции, в результате чего они потеряют до 64 млрд долларов.

Хотя, возможно, это не катастрофично, если учесть, что ежегодно объемы продаж в этой отрасли достигают два триллиона долларов.

Монополисты



У проблемы есть и геополитический аспект. США занимают ведущие позиции в разработке полупроводниковых технологий, а Тайвань и Южная Корея - в их производстве.

Экономист консалтинговой фирмы TM Lombard Рори Грин считает, что 83% мирового производства чипов для процессоров и 70% чипов памяти приходятся именно на эти две азиатские страны. "Для производства чипов Тайвань и Южная Корея стали тем же, чем ОПЕК был для нефти, - практически монополистами", - пишет он - и добавляет, что их доля на рынке продолжает расти.

Это вызывает беспокойство в США, где одна лоббистская группа называет нынешний кризис "предвестником грозы" и предсказывает значительные затруднения с поставками в будущем.

15 американских сенаторов направили письмо президенту Джо Байдену, призывая его стимулировать производство полупроводников на американской территории.

Но больше всех от нынешних проблем с поставками страдает Китай, занимающий первое место в мире по выпуску автомобилей.

Исследовательская компания IHS прогнозирует, что из-за нехватки чипов в первом квартале 2021 года в Китае будет выпущено на 250 тысяч машин меньше, чем ожидалось.

Китайские военные



В любом случае Пекин уже давно стремился снизить зависимость от других стран в производстве полупроводников.

Но США не разрешают предприятиям в Китае использовать американские технологии на том основании, что они также поставляют военную продукцию китайской армии.

Нынешний кризис заставит руководителей Китая удвоить усилия в этой сфере. Но

Одновременно он показывает, насколько разрушительным для китайской экономики может оказаться их давнее желание снова сделать Тайвань частью КНР.

Будет дороже



Но что все это означает для потребителей? Им нужно иметь в виду несколько важных моментов.

Время ожидания заказанных у дилеров машин для некоторых моделей увеличится.

Некоторые гаджеты могут стать дефицитными.

Крупные игроки, такие как Samsung и Apple, обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы стать во главе очереди для удовлетворения своих нужд. Но намного сильнее могут пострадать более мелкие компании.

"Все это означает, что продукты могут стать дороже, или, по крайней мере, не дешеветь спустя какое-то время после выхода на рынок, как обычно бывает", - говорит эксперт консалтинговой фирмы CCS Insight Бен Вуд.

"Кроме того, поставки будут ограниченными. Так что, если вы действительно очень хотите какой-то гаджет, то покупайте его, а не ждите, что через несколько месяцев цена снизится", - советует Вуд.