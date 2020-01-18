В Китае выявлен новый загадочный вирус: есть ли повод для беспокойства?

"Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", — говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.
Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.
А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров — одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.
Какое животное было носителем?
Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.
В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.
Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.
Почему это случилось в Китае?
По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.
"Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", — говорит он.
Как быстро распространяется вирус?
Наверное, больше всего успокаивает в этой ситуации то, что новый вирус, похоже, не передается от человека к человекупишет Русская служба Би-би-си.
При изучении новых вирусов, поражающих легкие, специалистов в первую очередь интересует именно этот аспект, поскольку воздушно-капельным путем — через кашель и чихание — вирус распространяется очень быстро.
Если бы он передавался от человека человеку, было бы известно о случаях заражения медработников, поскольку они тесно контактируют с больными.
Китайские власти сообщили, что этого не происходило.
Но некоторые эксперты полагают, что говорить о невозможности передачи вируса от человека человеку преждевременно.
"В общей сложности 59 человек должны были контактировать с зараженным животным за очень короткий период. Интуиция подсказывает, что это слишком много, так что вопрос остается открытым", — считает Джонатан Болл.
"Я скорее осторожен в оценке, чем скептичен. Пока рано что-то утверждать наверняка. Большинство коронавирусов передаются [от человека человеку], и меня это беспокоит", — добавляет Вулхаус.
Какова скорость распространения?
У всех 59 пациентов симптомы начали проявляться между 12 и 29 декабря 2019 года.
О новых случаях заражения не сообщалось.
Сеть поразил последний пост погибшей в Иране стюардессы
Чем отмыть жир с кухонной мебели
Почему северные народы не едят грибы: вынесен вердикт
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален