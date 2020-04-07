В Китае впервые с января нет смертей от коронавируса. Карантин помог

Во вторник 7 апреля в Китае, который стал эпицентром вспышки коронавируса, впервые не зарегистрировано ни одного умершего. Там выявлено 32 новых случая заражения, и все они - завозные. В провинции Хубэй, которая больше всего пострадала от нового вируса, за день не выявили ни одного нового случая.

Согласно архиву отчетов комиссии по здравоохранению КНР, китайские власти ежедневно сообщали о новых смертях от коронавируса начиная с 22 января.

С 23 января в провинции Хубэй ввели жесткий карантин. Два месяца нельзя было покидать ее столицу, город с 11-миллионным населением Ухань. Было прекращено железнодорожное и авиационное сообщение, а жителям предписали оставаться дома.

В провинции Хубэй некоторые послабления карантинного режима ввели уже 10 марта. Стали возможны передвижения внутри Уханя и работа ключевых предприятий. С 25 марта разрешили въезд и выезд из провинции Хубэй. С того момента число зараженных в Китае только уменьшалось, а умирало в день менее 10 человек.

Власти Китая объявили, что с 8 апреля в Ухане будет частично снят запрет на передвижение. В городе уже открылась часть станций метро, большинство предприятий, заработали рестораны и торговые центры.

Тем, у кого в мобильном телефонном приложении AliPay, отслеживающем состояние здоровья, высвечивается "зеленый" код, будет разрешено выехать из Уханя, пообещали региональные власти. Учебные заведения и детские сады пока останутся закрытыми до научной оценки эпидемиологической ситуации.

Жесткий карантин продлился в Ухане два месяца. В других городах, таких как Шанхай или Пекин, подобных мер не предпринимали. Некоторые ужесточения там были в марте - например, обязательный 14-дневный карантин по приезду из других стран.

Как следует из статистики, пик эпидемии в Китае пришелся на начало-конец февраля. Уже с 23 февраля число жертв коронавируса начало сильно снижаться.

Когда произошло первое заражение?

Пока что нет точных данных о том, как именно новый коронавирус передался от животных к человеку, а также о том, кто именно стал "нулевым пациентом".

Данные о дате первого заражения пока не совсем точные. Власти Китая сообщили, что первая группа заболевших коронавирусом численностью менее 30 человек была выявлена 31 декабря.

Позже китайские СМИ со ссылками на источники приводили другие данные. Так, газета "Пэнпай" писала, что первые зараженные в Ухане появились в середине декабря. Почти все они имели историю контактов с рынком морепродуктов "Хуанань".

South China Morning Post со ссылкой на документы китайских властей писала о первом заражении, датированном 17 ноября 2019 года. По данным издания, власти нашли по крайней мере 266 человек, которые заразились коронавирусом в 2019 году и наблюдались врачами.

Издание пишет, что это и есть реальное количество заболевших коронавирусом к 31 декабря. При этом 11 января власти Уханя заявляли, что в регионе 41 случай заражения. По данным ВОЗ, первый случай в Китае был подтвержден 8 декабря, но организация не собирает данные самостоятельно, а пользуется сведениями властей.

Как помог карантин?

Жесткий карантин, введенный в Ухане в самом начале пандемии коронавируса SARS-CoV-2, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции, считает группа ученых из Китая, США и Великобритании, чье исследование опубликовал научный журнал Science 31 марта.

Ученые пришли к выводу, что первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть время для подготовки собственных мер по борьбе с коронавирусом. Введенные в городе меры оказались эффективными, говорится в исследовании, поскольку позволили затормозить цепочки распространения инфекции.

Меры, которые принял Китай для борьбы с коронавирусом, сложно повторить в демократических странах, признавали эксперты. В стране в короткий срок ввели строгий карантин, что позволило взять под контроль вспышку заболевания.

В европейских странах у властей меньше сил и власти для столь радикальных мер - и это в итоге означает большее количество жертв вируса. Впрочем, для того, чтобы победить вирус, одних действий властей недостаточно; важна также и солидарность граждан и их совместные усилия.

С декабря прошлого года от коронавируса в стране, по официальным данным, скончался 3331 человек, зарегистрировано 81740 случаев заболевания. Из них 983 ввезены из-за границы, отмечали власти.