В Италии — российский гимн, вешают "триколор" и Пупо поет по-русски. Что с этим не так?

"Спасибо, что протянули руку", "США и Европе стоило бы поучиться", "Дорогая Меркель, спасибо, что бросили нас" — такие материалы вышли на российских телеканалах после того, как Россия отправила в Италию 15 самолетов с военными вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

В Италии, естественно, эту помощь заметили. На официальном уровне Россию поблагодарил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини. На неофициальном — экс-премьер Италии и друг Владимира Путина Сильвио Берлускони. В беседе с корреспондентом ТАСС "спасибо большое" по-русски сказал певец Аль Бано, а его коллега по эстраде Пупо опубликовал в "Фейсбуке" видео, на котором он поет отрывок из песни "Есть только миг".

В соцсетях можно встретить слова благодарности и простых итальянцев. Но российским государственным и прокремлевским СМИ этого показалось мало — они попытались представить реакцию на российскую помощь в Италии как широкую народную поддержку.

"Друзья познаются в беде. Итальянцы меняют флаги ЕС на российский триколор" — заметка с таким заголовком вышла на сайте Life 24 марта. Аналогичные статьи и видеосюжеты были опубликованы и в других российских СМИ.

Но итальянец в них один и тот же — это Федерико Кане, пожилой житель городка Оменья к северо-западу от Милана. Ему принадлежит завод по производству гидромолотов — навесного оборудования, которое крепится на дорожно-строительной технике. Кане рассказал Би-би-си, что заменил флаг ЕС на российский именно на территории своего завода.

На предприятии Кане хранит не только российский "триколор": у него есть привычка вывешивать национальные флаги, приветствуя делегации потенциальных дилеров из разных стран, говорит он. Есть у Кане партнеры и в России: в Москву и регионы его продукцию поставляет компания "СДС".

"СДС", согласно сайту госзакупок, выигрывает конкурсы жилищно-коммунальных структур московской мэрии на обслуживание уборочной техники. Директор компании Елена Лещинская в разговоре с Би-би-си затруднилась вспомнить, видела ли она на заводе Кане российский флаг во время их деловых переговоров.

"Моя идея — поблагодарить российский народ и президента Путина за помощь", — объяснил смысл своей акции сам Кане.

Кане, судя по его страничке в "Фейсбуке", является большим поклонником Владимира Путина и регулярно постит новости на русском и болгарском языках с критикой Евросоюза.

Несколько второстепенных СМИ [1, 2, 3] так же опубликовали фотографию, на которой на двух соседних флагштоках развеваются российский и итальянский флаги. Ее разместил некий Николя Мейер, подписав: "Существенная поддержка для Италии в эти темные времена! Примите мою благодарность как члена МПА (Международной полицейской ассоциации)!"

Ссылки на сам пост в публикациях не было. Первым о Мейере рассказало российское издание "Репортер". Би-би-си обратилась в редакцию за информацией о Мейере. Представитель издания прислал Би-би-си ссылку на профиль.

Автором поста оказался житель французского Страсбурга, который раньше, по собственному утверждению, жил в Мурманске. Флагштоки установлены возле его загородного дома — такой вывод можно сделать из его профиля в "Фейсбуке".

Сам Мейер не ответил на вопросы Би-би-си.

С середины марта итальянцы выходят на балконы, чтобы выразить солидарность в борьбе с коронавирусом. В определенные дни — поют и играют на музыкальных инструментах. Репертуар включает в себя местную эстраду, фанатские кричалки и национальный гимн. В иные дни — аплодируют медикам. О флешмобах итальянцев оповещают заранее в мессенджерах и соцсетях, которые потом заполняются видео с балконов.

На порыв итальянцев первыми обратили внимание китайские пропагандисты. 15 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР опубликовала видео с хлопающими итальянцами — правда, на заднем плане звучал уже китайский гимн. Чиновница утверждала, что итальянцы благодарили за помощь именно Китай.

Amid the Chinese anthem playing out in Rome, Italians chanted "Grazie, Cina!". In this community with a shared future, we share weal and woe together. pic.twitter.com/HYwrheCUEo