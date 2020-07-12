В Хабаровске прошли три стихийных митинга в поддержку губернатора Фургала

В Хабаровске в воскресенье прошли сразу три стихийных митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в четверг по подозрению в организации убийств.

Точная численность акций неизвестна, на дневные, по оценкам СМИ, собирались несколько сотен человек, на вечернее шествие, по версии участников, вышли несколько тысяч человек.

Акция протеста прошла также в Комсомольске-на-Амуре.

Днем ранее в митинге с требованием освободить губернатора, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 60 тысяч человек.

На утренний субботний митинг отреагировала местная администрация, напомнившая, что акция не санкционирована, а участники могут заразиться коронавирусом.

Фургала задержали утром в четверг и самолетом доставили в Москву. Басманный суд в пятницу арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом — ей активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

Фургал вину не признает. Как сообщил журналистам его адвокат Борис Кожемякин, в ходе закрытого судебного заседания губернатор заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Еще четверо участников уголовного дела также находятся под арестом. Они, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений. Один из ключевых фигурантов дела — многолетний деловой партнер Фургала, экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. Его арестовали еще в прошлом году, защита бизнесмена связывала это с желанием получить показания на других людей, в том числе самого хабаровского губернатора.

Фургал, депутат Думы трех созывов от ЛДПР, победил на выборах губернатора Хабаровского края осенью 2018 года, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Кремль и "Единая Россия". На данный момент он остается губернатором — Путин еще не отправил его в отставку, хотя многие ожидали, что это произойдет еще 10 июля.

Опрошенные Би-би-си эксперты, а также источник в администрации президента сошлись во мнении, что в Кремле не простили Фургалу нарушения договоренностей на выборах 2018 года — будущему губернатору отводили роль "технического" кандидата, который должен был уступить в гонке кандидату от власти Вячеславу Шпорту.