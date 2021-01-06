В Джорджии побеждает демократ Варнок. Судьба второго сенатского мандата пока не ясна

Трамп возвращается в Белый дом после визита в Джорджию

Голосование, завершившееся во вторник в штате Джорджия, станет решающим в борьбе за контроль над сенатом США. Идет напряженная борьба за два места в сенате. Как сообщают американские телеканалы и агентство Ассошиэйтед пресс, кандидат от демократов Рафаэль Варнок одерживает победу с небольшим преимуществом, однако официально его победа еще не подтверждена.

Подсчет голосов за второе, решающее место продолжается, кандидаты пока идут почти вровень.

На утро среды в 159 округах Джорджии подсчитано 98% голосов. Официальные итоги голосования ожидаются позже в среду.

Экзит-полы показали, что примерно 49% избирателей Джорджии поддерживают республиканцев и около 48% голосуют за демократов.

Демография голосования достаточно точно повторяет президентские выборы. Голоса чернокожего населения штата составили 29% от общего числа голосов. Эти избиратели поддерживают Демократическую партию в пропорции 9 к 1.

Республиканцы выигрывают голоса большинства белого населения. При этом, как показывают опросы, проголосовавшие за Трампа неизменно отдают свои голоса представителям республиканцев Леффлеру и Пердью, а поддержавшие Байдена на этих выборах стабильно голосуют за демократов Варнока и Оссоффа.

День голосования в США, официально завершившийся 3 ноября, продлился до начала января: в минувший вторник избиратели в штате Джорджия решали, какая из двух ведущих политических получит контроль в сенате, и кто именно — демократы или республиканцы — определят, каким будет президентство Джо Байдена.

От исхода борьбы за всего лишь два места в сенате зависит, сохранят ли республиканцы большинство в верхней палате Конгресса, или же его будут теперь контролировать демократы, и тогда у Джо Байдена появятся намного более широкие возможности реализовать свои законодательные инициативы.

В ноябре прошлого года претендентам на сенатские кресла от штата Джорджия так и не удалось заручиться достаточным количеством голосов избирателей для того, чтобы подвести итоги выборов. Из-за этого вопрос о том, кто будет контролировать большинство в сенате, остался открытым.

Кто ведет борьбу?



От расклада мест в сенате зависит, будет ли одобрено любое решение нового президента.

Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, но в верхней палате Конгресса республиканцы контролируют 50 мест из 100.

У демократов пока 48 кресел, и именно выборы в Джорджии должны решить, кому достанется право решающего голоса.

Если выборы в штате выиграют представители демократов, то расклад изменится на 50 на 50, и это право перейдет к вице-президенту Камале Харрис, гарантирующей большинство голосов для одобрения любой инициативы демократов.

За места в сенате сейчас борются действующие сенаторы-республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью против демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Варнока.

Варнок — пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. Оссофф — продюсер документальных фильмов и журналист-расследователь, сотрудничавший в свое время с Би-би-си. Его отец — иммигрант из СССР.

Келли Леффлер никогда не участвовала в выборах: на пост сенатора она была назначена губернатором штата республиканцем Брайаном Кемпом после того, как о своей добровольной отставке объявил представитель штата Джонни Айзаксон, сославшись на проблемы со здоровьем.

Президент Трамп и представители администрации тогда настаивали на том, что на освободившийся пост в сенате будет назначен конгрессмен-республиканец Даг Коллинз.

Но губернатор штата остановил свой выбор на Леффлер, которая не только считается одним из самых заметных доноров Республиканской партии, но и, по данным американских СМИ, пожертвовала не менее $20 млн из собственных средств на свою избирательную кампанию.

Почему итоги выборов не подвели в ноябре?



В предвыборной схватке Пердью и Оссоффа ни одному из них не удалось преодолеть 50%-й барьер: действующий сенатор-республиканец набрал 49,7% голосов, а претенденту достались только 48%.

К началу января ситуация изменилась, и, как считают представители социологических служб, представители демократов лидируют в гонке с незначительным отрывом.

Оссофф опережал своего оппонента менее чем на один процент: 49,3% против 48,5%. Варнок, в свою очередь, был впереди Леффлер почти на два процента — 49,8% против 48%.

Социологи также заявляют о рекордной явке: еще до открытия избирательных участков в Джорджии в штате проголосовали более 3 млн избирателей.

Но, согласно законам, подсчет голосов начнется только после закрытия мест для голосования. Одновременно будут пересчитаны бюллетени, присланные по почте и отправленные гражданами США, живущими за границей.