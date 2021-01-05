В деле об убийстве Шеремета появилась "белорусская пленка". Что известно

Национальная полиция Украины заявила, что при помощи украинской разведки получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета и собирается использовать ее в своем расследовании. Судя по сообщению ведомства, речь идет о записях, на которых базируется опубликованное в понедельник утром расследование бельгийского издания EUObserver.

Авторы расследования утверждают, что им удалось завладеть датированной апрелем 2012 года записью совещания тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева и двух неназванных офицеров спецназа ведомства. Участники разговора, в частности, обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета при помощи взрывчатки.

Во вторник украинская полиция сообщила, что аудиозапись уже направлена на фоноскопическую экспертизу.

Создана совместная группа из сотрудников полиции и офиса Генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Кроме того, следователи подготовили официальное приглашение на Украину лицу, который является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, ему будет обеспечена надлежащая охрана, сообщается на сайте Нацполиции.

Автомобиль Шеремета был взорван в центре Киева в 2016 году. Украинские правоохранители обвиняют в причастности к убийству журналиста трех человек и говорят, что опубликованное в понедельник журналистское расследование никак не повлияет на статус нынешних обвиняемых.

О чем говорят на записи?



Запись, о которой идет речь, передал журналистам Игорь Макар — бывший сотрудник белорусского спецназа, в 2006 году покинувший территорию страны. Сейчас он сотрудничает с белорусской оппозицией. По всей видимости, EUObserver был не единственным адресатом этих записей: украинская полиция утверждает, что получила их еще в декабре прошлого года. Также в понедельник утром записи обнародовал телеграм-канал NEXTA Live — одно из основных средств координации участников белорусских протестов.

25-минутная запись якобы была сделана во время инструктажа бойцов секретного спецподразделения тогдашним главой КГБ Вадимом Зайцевым.

Подлинность записи, замечает EUObserver, остается неподтвержденной.

Директор центра медиа-криминалистики при Университете Колорадо в США Каталин Григорас, к которому издание обратилось за экспертизой по этому поводу, заявил, что качество записи является слишком плохим для того, чтобы идентифицировать говорящего. В то же время, добавил эксперт, запись отредактировали всего один раз — стерев из нее цифровую подпись, которая могла бы идентифицировать человека, который установил записывающее устройство в кабинете главы КГБ.

Другой собеседник EUObserver, сотрудник разведки одной из стран НАТО, который был знаком с Зайцевым, заявил, что голос на пленке действительно похож на голос бывшего главы КГБ.

Участники разговора обсуждают убийства таких оппонентов режима Александра Лукашенко:

Олега Алкаева — бывшего начальника минского СИЗО, выступившего с разоблачениями о похищениях и предполагаемых убийствах белорусских оппозиционных политиков, с 2002 года получившего статус политического беженца в Германии;

Владимира Бородача — полковника-спецназовца в отставке, проживающего в Германии и в 2012 году выступившего с инициативой создания белорусского правительства в изгнании;

Вячеслава Дудкина — бывшего сотрудника "антикоррупционного" управления МВД Беларуси, разоблачавшего злоупотребления сотрудников КГБ, также проживающего в Германии.

"Президент ждет этих чётких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами… И понятны методы, которыми мы должны будем, — где кого утопить, где кого расстрелять, — это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство, и все остальные вещи…" — рассуждает человек с голосом, похожим на голос Вадима Зайцева.

Еще одним человеком, чье убийство обсуждалось участниками разговора, являлся журналист Павел Шеремет.

Уроженец Минска, Шеремет был известен как один из самых ожесточенных критиков политики президента Беларуси Александра Лукашенко. В 1997 году после того, как журналист снял репортаж о контрабанде на белорусско-литовской границе, он попал в белорусскую тюрьму и был депортирован в Россию только после того, как в ситуацию лично вмешался президент России Борис Ельцин.

В 2004 году он стал соавтором книги "Случайный президент", описывающей президентство Александра Лукашенко в выражениях, которые наверняка не понравились белорусскому лидеру.

"Вот по Шеремету нужно сработать, который з… [очень надоел]. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу, б…, совсем, б…, ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", — произносит голос, приписываемый Вадиму Зайцеву.

"Тем более по закладке не будет никаких проблем", — отвечает ему еще один участник разговора.

Все трое оппозиционеров, которые проживали в Германии на момент предполагаемого совещания в КГБ, до сих пор живы.

Павел Шеремет погиб в результате взрыва в центре Киева в июле 2016 года, спустя более чем четыре года после предполагаемого разговора.

В ноябре 2012 года Вадим Зайцев был отправлен в отставку с поста главы КГБ и позднее стал генеральным директором минского телекоммуникационного провайдера "Космос ТВ".

Ни КГБ, ни "Космос ТВ" не комментировали озвученную в расследовании EUObserver информацию.

Как расследовали убийство Шеремета на Украине?



Убийство Павла Шеремета стало одним из самых резонансных преступлений на Украине в последние годы. Его расследование взял под личный контроль президент Петр Порошенко, к следственным действиям привлекались специалисты из американского ФБР.

Однако на протяжении нескольких лет видимого продвижения в установлении истины не было. А журналистское расследование проекта "Слідство. Інфо" показало очевидные огрехи в проводимом следствии и впервые поставило вопрос о возможной роли спецслужб в убийстве Шеремета: накануне преступления подозрительную активность около дома журналиста проявлял мужчина, который оказался бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Украинские правоохранители выдвигали сразу несколько версий убийства — от причастности российских спецслужб до стремления убийц дестабилизировать ситуацию на Украине.

Уже после избрания президентом Владимира Зеленского, в декабре 2019 года, правоохранители отрапортовали о задержании трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Все они были ветеранами боевых действий в Донбассе или волонтерами, помогающими украинской армии.

Поначалу следствие утверждало, что организатором убийства был один из задержанных, киевский музыкант и военнослужащий Сил специальных операций Андрей Антоненко. В первой версии предъявленного ему подозрения речь шла о том, что на преступление он решился, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы". Позднее текст подозрения был изменен, а установление организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

Все обвиняемые отвергают свою причастность к убийству и заявляют, что следствие занималось фабрикацией доказательств.

Из троих обвиняемых в убийстве Шеремета за решеткой на данный момент пребывает только Андрей Антоненко. Суды по этому делу продолжаются.

После того, как в понедельник были опубликованы записи, свидетельствующие о возможной причастности к убийству Шеремета белорусских спецслужб, десятки украинских пользователей соцсетей, в том числе оппозиционные депутаты парламента, разместили призывы немедленно освободить из-под стражи Андрея Антоненко. По мнению авторов таких постов, из содержания записей можно сделать однозначный вывод о невиновности нынешних обвиняемых.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил Би-би-си, что публикация записей, свидетельствующих о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству Павла Шеремета, ничего не меняет в статусе нынешних обвиняемых.

"Новая информация, которая была распространена СМИ, касается вопроса о том, кто был возможным заказчиком убийства, и совершенно не касается того, кто был исполнителем", — заявил Геращенко.

Как новые записи повлияют на украинскую политику?



На Украине расследование дела об убийстве Шеремета имеет явно выраженный политический оттенок.

Прежде всего, отсутствие результатов расследования одного из самых громких убийств, случившихся в стране за последние годы, было одним из ключевых упреков тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского в адрес предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Прогресс в расследовании этого убийства был одним из требований уже нового президента Зеленского к министру внутренних дел Арсену Авакову — одному из очень немногих представителей старой власти, удержавшихся в креслах после смены президента.

Именно в политическом контексте многие киевские наблюдатели оценивали предъявление общественности нынешних обвиняемых в убийстве Шеремета — без видимых результатов, дескать, глава МВД всерьез рисковал своим креслом.

Позже, когда к качеству полицейского расследования начало возникать все больше вопросов, президент Зеленский, который лично присутствовал на пресс-конференции с объявлением фамилий подозреваемых в убийстве, дистанцировался от этого дела.

"Сейчас это дело ведет и за него отвечает министр внутренних дел Аваков, он это знает… Если следствие и суд докажут, что эти люди — убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей", — заявил Зеленский летом этого года.

Политически Арсен Аваков является одним из самых могущественных людей на Украине, однако по его имиджу ощутимо бьют вопросы к качеству следствия по делу Шеремета, за которое он персонально отвечает, и очевидные трудности правоохранителей в установлении заказчиков этого преступления.

В этом смысле обнародование "белорусских записей" может сыграть Авакову на руку, говорит в разговоре с Би-би-си политолог Валерий Дымов: министр сможет заявить, что сделал все возможное для установления убийц журналиста на территории Украины, а уже привлечение к ответственности белорусских силовиков или, тем более, президента ему явно не под силу.

Следует отметить, что у Лукашенко на Украине сейчас не самая лучшая пресса, и вряд ли найдется много желающих защитить белорусского лидера от подозрения в заказе убийства журналиста.

Другое дело, говорит Дымов, что в случае, если украинские правоохранители решат развивать теорию о "белорусском следе" в убийстве Шеремета, им придется фактически развалить свою предыдущую версию преступления, которая состояла в том, что нынешние обвиняемые стремились убить кого-то из известных людей, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко не ответил на вопрос Би-би-си относительно того, располагает ли следствие какими-либо свидетельствами контактов нынешних обвиняемых в убийстве Шеремета с представителями белорусских спецслужб.

Геращенко добавил, что украинские правоохранители за четыре с половиной года следствия не упускали из вида ни одну из многочисленных возможных версий убийства Шеремета, "в том числе и связанную с периодом его жизни в Беларуси".

"Обнародованные сегодня записи дают нам возможность существенно продвинуться по одной из выдвинутых нами версий убийства. Мы будем расследовать убийство Шеремета, пока не расследуем его до конца", — заявил он.

Пока что, следует из слов Геращенко, украинское следствие предложило дать свидетельства по делу об убийстве Шеремета Игорю Макару — источнику обнародованных в понедельник записей.