В Австралии в автомобиле сгорели бывший игрок в регби, его жена и трое детей

По сообщению BBC, бывший игрок в регби Роуэн Бакстер и трое его детей сгорели в автомобиле, предположительно, в результате ее поджога, сообщила полиция. От полученных ожогов затем скончалась и его супруга. Трагедия произошла в австралийском городе Брисбен.

По информации полиции, все дети были младше 10 лет. Как сообщается, супруга Бакстера Ханна выпрыгнула из машины с криком: "Он облил меня бензином". Она получила обширные ожоги и позже скончалась в больнице.

"Чудовищная картина, — рассказал журналистам инспектор уголовной полиции Марк Томпсон. — Расследование еще только началось, но к моменту прибытия полиции автомобиль был полностью охвачен огнем".

Полиция получила сигнал в 08:30 по местному времени. После прибытия полицейские обнаружили в сгоревшем автомобиле тела 42-летнего Бакстера и трех его детей шести, четырех и трех лет.

По информации полиции, перед инцидентом Роуэн Бакстер находился на переднем пассажирском сиденье, а его супруга была за рулем.

Местные жители рассказали СМИ, что охваченная огнем Ханна Бакстер выпрыгнула из автомобиля. Ее доставили в больницу Брисбена в критическом состоянии, после чего она скончалась от ожогов.

Прибывшие на место медики оказали помощь случайному прохожему, который попытался спасти находящихся в машине людей. Он получил ожоги лица и также был госпитализирован.

Роуэн Бакстер выступал за команду по регби "Нью Зиланд Уорриорз", базирующуюся в Окленде. Также, как сообщается, он вместе с женой был владельцем спортзала в Брисбене.

Министр полиции штата Квинсленд Марк Райан сообщил парламенту о случившемся. "Я мысленно с теми, кого коснулась эта трагедия", — сказал он.

Свои соболезнования и слова поддержки высказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.