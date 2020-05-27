27.05.2020, 16:00

Уволенный губернатор подал в суд на Путина. Разве так можно?

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России иск к президенту страны Владимиру Путину, который уволил его в начале этого года. Игнатьев оспаривает решение об увольнении. Он стал первым при Путине руководителем региона, который так сделал. Би-би-си спросила экспертов, что они об этом думают.

Путин отправил Игнатьева в отставку 29 января с формулировкой "в связи с утратой доверия". Перед этим Игнатьев в течение недели оказался в центре двух громких скандалов.

Сначала он заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем, вручая пожарным новую технику, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами.

Видеозапись "игры в собачку" широко разошлась в интернете и получила массу негативных комментариев. Сам губернатор отвергал обвинения в свой адрес - говорил, что с тем офицером давно знаком, что у них хорошие отношения и что рядом с пожарными тушил лесные пожары в 2010 году и вместе с ними ел тушенку с кашей.

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Объяснения и последовавшие извинения Игнатьева не остановили волну негативных репортажей, в том числе на федеральных телеканалах. Сначала Игнатьев решением президиума генсовета "Единой России" был лишен партбилета, а на следующий день вышел указ о его отставке.

Вечером во вторник стало известно, что 20 мая Игнатьев подал в Верховный суд административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий. А в среду в пресс-службе суда сообщили, что бывшему губернатору вернули исковое заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии. В то же время суд принял к производству заявление в той части, в которой политик оспаривает саму отставку. Рассмотрение иска назначено на 30 июня.

Копию иска суд направил Путину. "Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации. Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов", - говорится в определении суда.

Тем временем газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники утверждает, что Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией "с высоким процентом поражения легких". Других подтверждений этой информации нет.

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили радио "Говорит Москва", что такие сведения относятся к врачебной тайне, которую могут раскрыть только родственники.

По данным "Коммерсанта", иск бывшего губернатора принял к производству судья Вячеслав Кириллов, который в 2003-2007 годах работал в Верховном суде Чувашии. А что об этом иске думают политологи? Могут ли губернаторы, пусть и бывшие, судиться с Путиным - и зачем это нужно Игнатьеву?

Александр Кынев, политолог:

"Ну почему нельзя? Случаи подачи исков к президенту были, этот - не первый. Был даже случай успешный. В Липецкой области в 1990-е годы был губернатор [Геннадий] Купцов, который подал иск к [первому президенту Борису] Ельцину за незаконное увольнение. Иск рассматривался около двух лет, в конечном счете суд признал, что Ельцин уволил его незаконно, но к тому времени в регионе уже прошли выборы, выбрали нового губернатора.

Суд, с одной стороны, иск удовлетворил, но ему было отказано в восстановлении в должности в связи с тем, что его полномочия истекли, и был избран новый глава региона. Главным результатом стало то, что ему за время между увольнением и окончанием срока полномочий выплатили зарплату.

Сейчас сам факт того, что один из назначенцев (он был назначен губернатором после Николая Федорова, потом участвовал в выборах по системе "муниципального фильтра") фактически поднял бунт против той вертикали, которая сама его взрастила, - это показательная история.

В нынешней политической ситуации рассчитывать на повторение кейса Купцова не приходится, однако это история о том, что внутри вертикали вся ее условная субординация, сакральность и так далее приказали долго жить.

Это символический поступок. Это все понимают, понимает и сам Игнатьев. Этим он показывает свое неприятие методов работы системы, внутри которой он сам долго находился".

Алексей Макаркин, политолог:

"Это первый такой случай. С Купцовым была другая история, был другой закон, другое время. Тогда можно было подать в суд на президента и продолжить политическую карьеру. Сейчас это практически невозможно. Сейчас другая эпоха и другие правила игры. Сейчас есть положение об утрате доверия, которое дает президенту возможность уволить губернатора по любой причине, ничего не объясняя.

Формулировка о недоверии выводит губернатора из-под действия трудового законодательства. Президент не доверяет, а почему не доверяет - это его дело.

Губернаторы стараются не доводить дело до формулировки об утрате доверия. Если становится ясно, что его могут уволить, то человек сам подает в отставку, сохраняя тем самым возможность остаться в каком-то виде в элите, получить новую должность.

А Игнатьев пошел на конфликт - даже не сейчас, а тогда, когда не захотел уходить. Ему намекали, его исключили из "Единой России", сказали: уходи. А он не захотел. Человек, видимо, исходил из того, что он выиграл выборы, а значит он полноправный глава региона. Но изначально он государев человек, он был назначенцем. Возможно, он этого не учел.

Думаю, есть и какая-то обида. Он конфликтный человек - испортил отношения с предшественником Николаем Федоровым, который его и рекомендовал. Думаю, что есть обида и на то, что новым главой назначили Олега Николаева из "Справедливой России". Вряд ли иск будет иметь большие последствия - его быстро отклонят".

Константин Калачев, политолог:

"Судиться с президентом можно, но иногда это чревато. Была история, когда судья арбитражного суда в Саратовской области приняла иск к Путину и в результате подала в отставку.

Я не юрист, но прекрасно понимаю, что перспектив у иска Игнатьева нет даже по чисто правовым основаниям. В указе об отставке было сказано об утрате доверия. Президент не обязан расшифровывать понятие "утрата доверия", можно трактовать его как угодно.

Может быть, Игнатьеву обещали достойную отставку, а потом "кинули". Кто его знает? Самое главное - это политическая составляющая. С утра было не очень понятно, для чего Игнатьев это сделал, с чего ему вдруг претендовать на роль оппозиционера, карбонария, вольтерьянца и фрондера. А днем тема раскрылась неожиданно, когда выяснилось, что он попал в больницу с двусторонним воспалением легких".

Евгений Минченко, политолог:

"Скорее всего, здесь нет никаких скрытых течений, какой-то оппозиции против Путина внутри элиты и так далее. Это просто аффект человека, который прославился на всю страну странными поступками. Думаю, это личное эмоциональное решение. Может быть, у него обида сыграла.

Версия о том, что якобы Игнатьев пытается таким образом повлиять на выборы главы Чувашии, на мой взгляд, не выдерживает критики. Он уходил с очень низким рейтингом и высоким антирейтингом, и его актуализация в избирательной кампании как человека непопулярного, скорее, будет играть на врио главы региона".

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