Умер патриарх Сербской православной церкви Ириней. У него был коронавирус

Патриарх Сербской православной церкви Ириней умер в возрасте 90 лет вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят", — написал Вучич.

О смерти патриарха также сообщил сербский телерадиоканал РТС.

Патриарх находился на лечении в госпитале "Карабурма" с 4 ноября, когда при плановом тестировании у него подтвердилось заражение коронавирусом. Накануне поступило сообщение об ухудшении состояния его здоровья. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. По окончании университета служил в югославской армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского.

Йована Георгиевски,Сербская служба Би-би-си, Белград:

"Архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий Ириней (в миру Мирослав Гаврилович) был избран патриархом Сербской православной церкви (СПЦ) в январе 2010 года. Он принимал активное участие во внутренней и международной политике Сербии.

В 2018 году патриарх Ириней выступил против независимости православной церкви Украины и решения архиереев Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии без согласия других православных церквей.

Тогда он называл предоставление автокефалии против воли Русской православной церкви крайне рискованным, предупреждая, что ”подобные действия вредят ситуации вокруг черногорской и македонской православных церквей”, которые также могут начать добиваться автокефального статуса (они не признаны ни одной канонической православной церковью).

Патриарх Ириней также неоднократно выступал в защиту сербских интересов в Косове, которое он называл "сербским Иерусалимом, от которого Сербия не может отказаться".

В апреле 2019 патриарх наградил президента Александра Вучича церковным орденом Святого Саввы "за усилия в плане сохранения Косова". Награждение произошло за год до парламентских выборов в Сербии, за несколько месяцев перед которыми в стране начались масштабные гражданские протесты против правительства, а значительная часть архиереев выступила против решения патриарха, утверждая, что Ириней принял его самостоятельно.

Патриарх Ириней активно поддерживал политику Милорада Додика и его неоднозначное решение создать Армию Республики Сербской, которая является административной частью Боснии и Герцеговины.

При патриархе Иринее Сербская православная церковь активно налаживала контакты с крупным бизнесом, например, получив несколько миллионов евро от компании "Газпром нефть" (в 2016 и 2019 годах) на отделку Храма Святого Саввы в Белграде — самого большого православного собора на Балканах, который строится более 100 лет.