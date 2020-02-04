Ученые: вакцина от атипичной пневмонии может остановить новый коронавирус

Выяснилось, что ДНК коронавируса из Уханя на 80% совпадает с генетическим кодом возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома SARS, вспышка которого 17 лет назад унесла более 700 жизней.

Тогда от атипичной пневмонии умирал почти каждый десятый зараженный, однако новый вирус, по словам ученых, значительно менее опасен.

"Фактически [2019-nCoV] — это версия SARS, которая легче распространяется, но наносит меньший вред", — объясняет вирусолог Университета Рединга Иэн Джонс.

Кроме того, исследование китайских вирусологов подтвердило, что новый коронавирус попадает в организм человека через тот же клеточный рецептор ACE2.

"А значит, методы лечения и вакцины, разработанные для SARS, должны быть действенными и в случае уханьского вируса", — заключает профессор Джонс.

Пандемии нет



Во вторник ВОЗ провела очередной брифинг по поводу эпидемии, однако отказалась признать начало глобальной пандемии нового коронавируса, поскольку подавляющее большинство зараженных по-прежнему находится на территории материкового Китая.

На все остальные страны в общей сложности приходится менее 150 случаев инфекции.