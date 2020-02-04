Ученые: вакцина от атипичной пневмонии может остановить новый коронавирус

В дикой природе вирусы типа SARS встречаются у летучих мышей. Анализ нового коронавируса, от которого в Китае уже погибло более 420 человек, показал, что его геном практически идентичен ДНК "дикого подвида" (96% совпадений).
Похожий результат дало еще одно исследование, опубликованное в понедельник в журнале Nature. Проанализировав почти 30 тыс. звеньев цепи ДНК образца 2019-nCoV, взятого у другого тяжело больного пациента, биологи также обнаружили, что она на 90% совпадает с коронавирусом диких летучих мышей.
"Эта вспышка со всей очевидностью демонстрирует способность вирусов животных передаваться человеку и вызывать тяжелые заболевания", — подчеркивают ученые.
Первые случаи новой инфекции были зарегистрированы в Ухане 12 декабря. В конце января ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией мирового значения.
К 4 февраля по всему миру было официально подтверждено уже более 20 тыс. случаев заражения в 24 странах, в том числе в России и Великобритании.
Однако, по оценкам гонконгских медиков, реальный масштаб эпидемии может оказаться на порядок больше.
Число погибших, по последним данным, составляет 427 человек, выздоровевших — 725.
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