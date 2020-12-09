Убийцы человечества. ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

За последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, сказано в масштабном исследовании о причинах смертности в мире, которое провела Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ подчеркивает, что ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний может значительно снизить число летальных исходов.

Если в 2000-м году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019-м их было уже семь.

"Эти новые оценки — еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи … которая очевидно составляет основу всего — от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии".

ВОЗ также заключает, что по сравнению с 2000-м годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад — около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.

Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания Covid-19 повлияло на общие тренды последних лет.

Основные причины смерти в мире (2019 год)



1. Ишемическая болезнь сердца

2. Инсульт

3. Хроническая обструктивная болезнь лёгких

4. Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание)

5. Неонатальные заболевания (инфекционное заболевание)

6. Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких

7. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции

8. Диарея (инфекционное заболевание)

9. Сахарный диабет

10. Болезни почек

Данные ВОЗ

Uroloogia Foto: Priit Simson





Убийца номер один

Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 млн до почти 9 млн в год.

Неонатальные заболевания — на пятом месте общемирового списка ВОЗ, но в странах с низким уровнем дохода они остаются главной причиной смерти. Впрочем, как отмечает организация, за последние годы смертность при рождении резко снизилось: в 2019 году умерли 2 млн новорожденных младенцев, то есть на 1,2 млн меньше, чем в 2000-м.

В число десяти главных причин смерти теперь также вошла болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, при этом в Европе и Америке они оказались на третьем месте в списке. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что от таких болезней больше страдают женщины: на них приходится 65% летальных исходов.

За прошедшие два десятилетия на 70% возросла смертность от диабета — в первую очередь, у мужчин. Самый сильный прирост был в странах Ближнего Востока.Инфекционные заболевания

Данные ВОЗ показывают, что в целом за последние годы мир стал намного лучше справляться с инфекционными заболеваниями по сравнению с показателями 2000-го года. Такие болезни, как туберкулез и ВИЧ/CПИД, ушли из первой десятки причин смертности в среднем по миру, хотя в африканских, азиатских и других странах с низким доходом они остаются серьезной угрозой для жизни.

Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек), но по сравнению с 2000-м годом число умерших оказалось на 460 тыс. ниже.

В заявлении ВОЗ также отмечается, что ее следующий доклад "будет содержать оценки прямого и косвенного влияния пандемии Covid-19 на смертность и заболеваемость".

В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000-2019-е годы ВОЗ отмечает дорожно-транспортные происшествия, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. 75% жертв ДТП — мужчины, говорится в докладе.

Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.