У Тасмании погибли 90 дельфинов, еще 180 застряли в мелководье

Спасатели в Австралии пытаются вывести в глубокие воды около 180 черных дельфинов-гринд, которые выбросились на берег у Тасмании. Сообщается, что по меньшей мере 90 животных из 270, оказавшихся на мелководье, погибли.

Во вторник спасатели смогли спасти 25 дельфинов, многие из которых оказались ближе к глубоководью. По словам ученых, спасательная операция может продлиться несколько дней.

Дельфины-гринды были обнаружены у восточного побережья австралийского острова Тасмания в понедельник. Подобные случаи в этом регионе не редкость, однако настолько большое число китообразных последний раз выбрасывалось на берег в 2009 году, когда на мелководье оказалось около 200 животных.

Тасманийские спасатели обнаружили три группы дельфинов в районе залива Маккуори-Хедс на западе острова. Это отдаленный район, куда достаточно сложно добраться - как по суше, так и по морю.

Около 200 гринд оказались на песчаном участке около спуска к морю, которым пользуются владельцы лодок. 30 животных находились в нескольких сотнях метров от них, а еще 30 были на берегу.

Как спасают дельфинов





Во вторник утром группа из около 40 специально обученных спасателей начала выводить дельфинов на глубину.

"Обычно нам приходится иметь дело с животными, которые находятся на берегу. На этот раз все иначе. Здесь дельфины наполовину погружены в воду, поэтому чтобы их спасти, нужно просто немного приналечь", - говорит один из участников операции, биолог Крис Карлион.

Как только гринды окажутся на более глубокой воде, спасатели попытаются отогнать их от берега. По словам Карлиона, сделать это будет не так просто из-за сильной прибойной волны. Не исключено, что для помощи дельфинам придется использовать лодки.

Биолог отметил, что некоторых животных, возможно, спасти не удастся, поскольку они слишком большие, или находятся в неудобном положении. Длина дельфинов-гринд может достигать семи метров, вес составляет до трех тонн. "Сначала мы займемся теми животными, у которых лучшие шансы на спасение", - объясняет Карлион.

Он добавляет, что по опыту предыдущих спасательных операций китообразные могут выживать на берегу три-четыре дня. Кроме того, в данном случае многие дельфины частично погружены в воду, поэтому шансов на их выживание еще больше.

Власти призывают местных жителей не приближаться к месту инцидента, заверяя, что в операции уже участвует достаточное число спасателей.

Почему киты выбрасываются на берег?



Точный ответ на этот вопрос науке не известен.

Каждый год у побережья Австралии и Новой Зеландии мигрируют стаи китообразных численностью до тысячи особей. Ученые говорят, что животные следуют за лидером, и в каждой группе существуют тесные социальные связи, поэтому на берег могут выбрасываться сразу много китов.

"Возможно, одна или две особи ошиблись с направлением, но из-за того, что гринды настолько социальные животные, за ними могли последовать остальные", - говорит Карлион.

В 2018 году около 200 дельфинов-гринд погибли в Новой Зеландии, когда сразу несколько групп животных выбросились на восточном побережье страны.