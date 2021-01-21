21.01.2021, 12:10
Три президента: в чем отличия инаугурации Байдена от Трампа и Обамы
В Вашингтоне состоялась 59-я церемония инаугурации президента США. Джо Байден вступил в должность.
Мероприятие прошло с некоторыми отличиями от того, что было ранее, и дело не только в пандемии и протестах.
Мы сравнили торжества Джо Байдена с церемониями Дональда Трампа и Барака Обамы.
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