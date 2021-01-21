Три президента: в чем отличия инаугурации Байдена от Трампа и Обамы

В Вашингтоне состоялась 59-я церемония инаугурации президента США. Джо Байден вступил в должность.
Мероприятие прошло с некоторыми отличиями от того, что было ранее, и дело не только в пандемии и протестах.
Мы сравнили торжества Джо Байдена с церемониями Дональда Трампа и Барака Обамы.
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer
3 неисправности, при которых машину пора продавать