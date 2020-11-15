Трамп впервые признал, что победил его соперник. Но только в "Твиттере" и с оговорками(14)
Дональд Трамп впервые фактически признал, что на президентских выборах победил его соперник Джо Байден.
Дональд Трамп впервые фактически признал, что на президентских выборах победил его соперник Джо Байден.
При этом Трамп в который раз заявил, что это стало возможным из-за "фальсификаций на выборах" , однако не представил никаких доказательств.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!", — написал Трамп в "Твиттере".
Ранее, выступая на пресс-конференции в саду Белого дома, Трамп впервые публично засомневался в собственной победе, допустив, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу.
Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".
Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".
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