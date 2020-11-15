Трамп впервые признал, что победил его соперник. Но только в "Твиттере" и с оговорками

При этом Трамп в который раз заявил, что это стало возможным из-за "фальсификаций на выборах" , однако не представил никаких доказательств.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!", — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее, выступая на пресс-конференции в саду Белого дома, Трамп впервые публично засомневался в собственной победе, допустив, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу.

Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".

Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".