Трамп ушел, а санкции остались. Удастся ли России достроить "Северный поток"?

Газопровод "Северный поток-2" оказался проектом со сложной судьбой. Против него выступали США и несколько европейских стран, вводились санкции против компаний, участвующих в строительстве. Проект оказался на грани срыва в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Аналитики полагают, что строительство все же будет завершено, но не знают, когда.

Строительство "Северного потока-2" началось в 2016 году и с самого начала вызывало споры. "Газпром" убеждал руководство ЕС в стратегической важности проекта, эксперты высказывали сомнения в том, что Европе нужен еще один российский газопровод. Против него высказывались Польша и балтийские страны, традиционно выступающие против роста российского энергетического влияния в ЕС.

По этим же причинам строительство трубопровода критиковала администрация 45-го президента США Дональда Трампа. У американских властей, впрочем, был еще один повод — Трамп не особенно скрывал, что США хотят нарастить поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

Также против "Северного потока-2" активно выступала Украина. Успешная реализация проекта теоретически позволяет России отказаться от транзита газа через Украину, и Киев в таком случае лишается транзитных доходов.

В последние месяцы вокруг строительства газопровода появляется множество новостей: США ужесточают санкции, а западные компании приостанавливают участие в строительстве. Русская служба Би-би-си напоминает историю конфликта.

Старт потока

Новый трубопровод, как и первый "Северный поток", прокладывают от западного берега России по Балтийскому морю к берегам Германии. Для этого нужно было получить разрешения на укладку труб в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дольше всего — более двух лет — строители получали разрешение от Дании. Местный регулятор разрешил прокладывать трубы только в октябре 2019 года. К этому времени участки в водах других стран уже были почти построены, а газопровод в целом был завершен на 83%.

В течение более двух лет, пока строители получали разрешение от Дании, существовала реальная угроза, что проект не будет реализован. После того как разрешение было выдано, президент России Владимир Путин заявил: "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет".

Протяженность участка, который нужно построить в датских водах, составляет 147 км. "Газпром" рассчитывал завершить его за пять недель, однако строительство затянулось более чем на год.

Отсрочка на год

Через месяц после долгожданного прорыва в Дании "Газпром" столкнулся с новой напастью — 10 декабря 2019 года американские сенаторы анонсировали санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

21 декабря Трамп подписал законопроект, в котором были прописаны эти санкции. В документе говорилось, что ограничительные меры могут быть введены против компаний, задействованных в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний.

В тот же день швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб "Северного потока-2", приостановила свое участие в проекте.

Российские аналитики отмечали тогда, что американские санкции вряд ли полностью остановят почти законченный проект, но сроки его завершения могут значительно увеличиться.

В конце декабря министр энергетики Александр Новак заявил, что для достройки газопровода планируется привлечь российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Также СМИ сообщали, что к строительству может подключиться еще одно российское судно — "Фортуна".

"Академик Черский" на тот момент находился на Дальнем Востоке. К маю 2020 года судно прибыло в немецкий порт Мукран, где уже находилась "Фортуна". И у "Академика Черского", и у "Фортуны" имелись определенные технические недостатки, которые не позволяли им сразу же заменить отозванные швейцарские трубоукладчики. Процесс различных согласований и доработок занял еще несколько месяцев.

К осени 2020 года над проектом нависла новая угроза — после отравления российского оппозиционера Алексея Навального на Западе резко активизировалось обсуждение дополнительных санкций в отношении Кремля.

Призывы остановить строительство "Северного потока-2" — как минимум на время — звучали даже в партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сама канцлер настаивала, что строительство газопровода — сугубо экономический проект, и политические претензии к России не должны помешать его реализации.

Санкции для "Фортуны"

В конце октября 2020 года госдеп США сообщил, что санкции будут применяться не только к трубоукладчикам, но и к другим компаниям, которые предоставляют различные услуги трубоукладчикам.

В середине декабря оператор проекта Nord Stream AG сообщил о возобновлении работ. В этом же месяце палата представителей и сенат ужесточили санкции, которые вступили в силу 1 января 2020 года.

В результате от участия в проекте отказалась норвежская компания DNV GL, нанятая для сертификации газопровода и судов, занятых в строительстве. DNV GL должна была следить за тем, чтобы укладка труб была безопасной и соответствовала всем техническим стандартам. Сертифицирующая компания должна предоставить документы регулятору, который разрешает запуск газопровода в эксплуатацию.

Как отмечало агентство S&P, после отказа DNV GL для сертификации проекта нужно искать другую компанию, но для смены сертифицирующей организации может понадобиться новое разрешение от датского регулятора. Это может привести к очередной отсрочке реализации проекта.

Позже стало известно, что из-за санкций из проекта вышли швейцарский страховщик Zurich Insurance Group, датская консалтинговая группа Ramboll и немецкая инжиниринговая компания Bilfinger. По данным госдепа, в целом санкции вынудили отказаться от участия в "Северном потоке-2" 18 европейских компаний.

Российские компании тем временем озаботились нейтрализацией эффекта санкций. В декабре стало известно, что сменился собственник баржи "Фортуна" и новым владельцем судна стало малоизвестное микропредприятие. Через две недели собственник трубоукладчика сменился еще раз. Как оказалось, не зря — в январе минфин США внес в санкционный список "Фортуну" и ее последнего владельца, малоизвестную компанию "КВТ-Рус".

В Германии тоже нашли решение — после вступления в силу очередных американских санкций власти решили создать специальный фонд. Официально задачей фонда называлось решение экологических проблем. Но местные власти не скрывали, что новая схема выведет подрядчиков "Северного потока-2" из-под санкций и позволит завершить проект, в который уже вложено 11 млрд евро.

Это решение раскритиковали европейские политики и экологи. Фонд по сути является подставной организацией, которая будет заниматься не проблемами экологии, а решать задачи "Газпрома", заявлял глава парламентской фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорф.

К концу января критика в адрес российского газопровода снова усилилась в связи с арестом Алексея Навального. Отказаться от "Северного потока-2" призвали власти Франции и Европарламент. Власти Германии по-прежнему заявляли, что это экономический проект и он не будет остановлен.

К тому времени оператору оставалось уложить 120 километров труб в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Работы в датских водах были возобновлены 24 января. В Германии строительство временно заблокировали экологи, которые опротестовали разрешение властей.

Начали возникать проблемы и с финансированием проекта. Изначально схема финансирования проекта предполагала, что половину из необходимых 9,5 млрд евро выделит "Газпром", а вторую половину в виде кредитов предоставят зарубежные партнеры. В последние месяцы несколько партнеров "Газпрома" сообщили, что снизили финансирование. В целом от партнеров поступило на 600-650 млн евро кредитных средств меньше, чем предполагалось изначально, подсчитал "Коммерсант". Оператор газопровода заверил издание, что проект обеспечен финансированием в полном объеме.

Свет в конце трубы

20 января в США состоялась инаугурация президента Джо Байдена, который хочет наладить отношения с Европой. Политика администрации Трампа по отношению к "Северному потоку-2" ухудшила отношения США с Германией, и новый президент надеялся это исправить.

Администрация США готова изменить позицию по санкциям в отношении газопровода при выполнении определенных условий, написала 2 февраля Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, одним из таких условий могли бы стать гарантии приостановки поставок по "Северному потоку-2" в том случае, если Москва лишит Украину транзита. О таком же условии писало агентство S&P.

Впоследствии о переговорах Берлина с Белым домом по вопросу смягчения американских санкций сообщили Wall Street Journal и Financial Times.

26 февраля эти публикации прокомментировала представитель правительства Германии Ульрике Деммер. "Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнерами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", — заявила Деммер (цитата по ТАСС).

На желание США смягчить санкции могут указывать комментарии Белого дома. Пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки заявила 16 февраля, что санкции являются лишь одним из инструментов достижения энергетической стабильности.

Что будет с потоком?

Аналитики считают, что проект все-таки будет закончен, пусть и с опозданием.

"Впервые за все время США выражают готовность к пересмотру санкций в отношении "Северного потока-2", — отмечает "ВТБ Капитал".

"Мы в базовом сценарии полагаем, что "Северный поток-2" будет достраиваться в этом году, но сроки, вероятно, отодвинутся на конец года", — полагают аналитики Промсвязьбанка.

БКС считает, что "Северный поток-2" будет достроен в ближайшие 1-2 года.

По подсчетам "ВТБ Капитала", запуск газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год позволит "Газпрому" сэкономить на транспортных расходах около 1 млрд долларов за счет перенаправления на него газа с других маршрутов.

Fitch считает, что запуск проекта на полную мощность позволит увеличить прибыль "Газпрома" до вычета налогов, амортизации и расходов на процентные выплаты (Ebitda) на 3-4%. По итогам 2020 года компания ожидает Ebitda в размере 1,3 трлн рублей.

По прогнозу S&P Global, на достройку газопровода потребуется еще около 4-6 месяцев, и он может быть введен в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.