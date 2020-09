Трамп собирается идти на третий срок. Сможет ли он это сделать?

О том, что он "заслуживает" переизбрания не только на второй, но и на третий президентский срок, Трамп в очередной раз заявил, выступая на митинге своих сторонников в штате Невада.

"Уже через 52 дня мы… выиграем еще четыре года в Белом доме, — сообщил президент США. — И после этого мы начнем переговоры, правильно? Учитывая, как к нам относились, мы, наверное, заслужили после этого дополнительные четыре [года]".

Впервые о том, что он не намерен ограничивать свое пребывание в Белом доме только двумя сроками, Трамп упоминал еще во время предвыборной кампании 2016 года и потом, уже после избрания, постоянно возвращался к этой теме. Только за последний месяц, например, он трижды заявлял, что в 2024 году собирается баллотироваться на очередной, третий по счету президентский срок.

В Вашингтоне считают, что глава государства говорит об этих планах совершенно серьезно.

"Трамп не раз публично объяснял, что просто шутит, чтобы, как он выражается, "позлить либералов", — пояснил Русской службе Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. — Но очень похоже, что президент проверяет возможную реакцию своих сторонников, и всерьез готовит их именно к такому сценарию".

После завершения процедуры импичмента, инициированного демократами в Конгрессе США, Трамп постоянно утверждал, что из-за продолжавшегося почти два года расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года он "потерял" как минимум половину первого президентского срока, и теперь может рассчитывать на компенсацию.

По его словам, юридические процедуры и слушания в Палате представителей отняли у него слишком много времени, мешая полностью сосредоточиться на государственных делах.

"Несмотря на невероятный успех, которого я добился, как президент… они украли два года моего (нашего) президентства… которые мы никогда не сможем вернуть", — написал он в своем "Твиттере" в начале мая 2019 года.

За несколько дней до этого, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, Трамп пояснил, что он намерен добиваться увеличения первого срока своих президентских полномочий с четырех до шести лет.

"Я обещаю, что в конце этих шести лет я буду очень счастлив", — сообщил он под бурные аплодисменты собравшихся.

Несколько месяцев спустя, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп дал понять, что не намерен ограничиваться требованием добавить два года к его первому президентскому сроку, и готов остаться в президентском кресле гораздо дольше.

"Меня здесь не будет… через шесть лет, или, может быть, через десять или через четырнадцать", — заявил он в ответ на вопрос корреспондента New York Times.

В сентябре 2019 года на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме Трамп сообщил, что он планирует остаться у власти на третий срок — для того, чтобы лично принять участников Кубка мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году.

"Мы должны будем продлить мой второй срок из-за 2026-го, — сказал тогда он. — Я должен буду продлить его на пару лет".

"Я думаю, что ни у кого из вас не будет с этим проблем", — говорил президент США, обращаясь к журналистам, собравшимся в зале.

На следующий день глава Белого дома разместил в своем "Твиттере" изображение постера своей избирательной кампании 2024 года.



До этого в сообщениях Трампа часто появлялось видео, в котором утверждалось, что его правление продлится до конца XXI века.

Все эти сообщения воспринимались как прихоть известного своей эксцентричностью президента. Но в декабре 2019 бывший губернатор штата Арканзас и экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Хаккаби написал в "Твиттере", что Трамп имеет законное право быть переизбранным на третий срок, а сам Хаккаби уже получил предложение возглавить его предвыборный штаб.

"Считаю огромной честью то, что меня попросили возглавить избирательную кампанию Дональда Трампа для переизбрания на пост президента в 2024 году. Это дает мне достаточно времени, чтобы все спланировать", — написал он.

Никаких доказательств существования подобного штаба Хаккаби, впрочем, не привел.

На вопрос о том, может ли Трамп претендовать на третий президентский срок, юристы в США обычно отвечают предельно кратко.

"Нет, — сказал Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик. — Согласно конституции его первый срок заканчивается в полдень 20 января 2021 года, а второй, в случае переизбрания, в полдень 20 января 2024. Никаких других сроков быть не может".

По традиции, введенной еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном, один и тот же человек не мог занимать президентский пост более двух сроков. Это правило, впрочем, в течение долгого времени никак не было законодательно оформлено, что позволило нескольким главам государства, включая Улисса Гранта и Теодора Рузвельта, все же попытаться выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

Единственным президентом в истории Соединенных Штатов, сумевшим переизбраться в третий, а в 1944 году и в четвертый раз стал Франклин Рузвельт.

Только в 1947 году Конгресс США принял 22-ю поправку к конституции, официально ограничивающую президентское правление только двумя сроками — неважно, подряд или после перерыва. Поправка была ратифицирована четыре года спустя, получив одобрение необходимого числа штатов, вступив в законную силу.

Для ее отмены, согласно конституции, необходимо одобрение двух третей законодателей в каждой из палат Конгресса. До сих пор в истории Соединенных Штатов такое происходило лишь однажды, когда в 1933 году была принята 21-я поправка, отменяющая действие 18-ой, вводившей на территории страны знаменитый "сухой закон".

В прошлом году, впрочем, президент Трамп довольно ясно дал понять, что он может остаться у власти не в результате изменения конституции, а только потому, что этого требуют его сторонники.

"Вы не думаете, что люди попросят меня остаться [после завершения второго срока]?" — написал он в "Твиттере" в июне 2019 года.

