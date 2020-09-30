Трамп и Байден провели первые дебаты. Оба объявили себя победителями

Еще до начала первых президентских дебатов избирательный штаб Дональда Трампа объявил о досрочной победе хозяина Белого дома. Согласно результатам социологических опросов, в президентской гонке лидирует Джо Байден.

Сообщения о том, что первые в этом избирательном сезоне дебаты претендентов на президентский пост завершились победой Трампа, его сторонники получили за несколько часов до начала телевизионной трансляции.

По времени восточного побережья США первые президентские дебаты должны были начаться в 21:00 вечера, но уже в 18:30 избирательный штаб действующего президента разослал по электронной почте сообщения о том, что Трамп разгромил своего соперника.

"Я закончил дебаты с Джо Байденом, продемонстрировав американцам, что я всегда буду бороться за то, чтобы Америка была первой, не взирая ни на что, и что я никогда не прекращу работать, чтобы сделать Америку снова великой", — говорится в сообщении президента США.

Вслед за этим сторонники Трампа получили еще несколько сообщений, подписанных главой Белого дома, с просьбой о финансовых пожертвованиях его избирательному штабу.

"Вы должны помочь сделать СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ нашим лучшим днем сбора пожертвований ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ", — говорится в сообщении с просьбой пожертвовать от 5 до 20 долларов на кампанию и обещанием того, что Трамп увеличит пожертвованную сумму на 800%.

"Может быть, ты заткнешься?"

Дебаты кандидатов в президенты считаются в США последним шансом претендентов на Белый дом изменить мнение избирателей в так называемых колеблющихся штатах.

Пока, согласно результатам всех без исключения опросов общественного мнения, в президентской гонке лидирует Байден, опережая соперника почти на 10 пунктов.

Накануне избирательный штаб Трампа неоднократно заявлял, что его соперник страдает старческой деменцией. Президент требовал от своего оппонента пройти перед дебатами тест на употребление наркотиков, а также провести проверку — не использует ли Байден скрытый наушник для подсказок во время дебатов?

От проверок демократически кандидат отказался, но в ходе дебатов, которые модерировал ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, Байден называл главу государства "лжецом" и "клоуном", заявив, что он является "худшим президентом в истории Америки".

Обвинив Трампа в том, что именно из-за него Соединенные Штаты лидирует в мировой статистике смертей от пандемии коронавируса, Байден заявил, что число жертв было бы меньше, если бы президент США "был намного умнее".

"Вы использовали слово "умнее"? — переспросил в ответ Трамп, напомнив о том, что Байден не отличался хорошими оценками в колледже. — Никогда не используйте слово "умный", когда говорите со мной".

Трамп несколько раз упомянул во время дебатов сына своего соперника Хантера Байдена, который успел поработать в украинской компании "Бурисма", а до этого был уволен из вооруженных сил США за употребление наркотиков.

Увольнение из армии Хантера Байдена Трамп назвал "недостойным", напомнив сообщения о том, что в свое время возглавляемая им консалтинговая фирма якобы получила от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной 3,5 млн долларов.

"Это ложь", — коротко ответил Байден, подчеркнув, что его сын служил в Ираке, а глава Белого дома, согласно сообщениям американских СМИ, называл ветеранов боевых действий и военнослужащих "неудачниками".

В самом начале дебатов все эти обвинения, похоже, всерьез задели бывшего вице-президента США.

"Может быть, ты заткнешься?" — обратился Байден к своему оппоненту.

Эту фразу, кстати, избирательный штаб Байдена немедленно разместил на футболках, продажа которых в США начнется уже на этой неделе.

"Мы можем говорить о семье и об этике, — добавил бывший вице-президент. — Я не хочу этого делать. Мы можем разговаривать всю ночь не о моей, а о его семье".

Он попробовал уточнить, почему президент США, называющий себя миллиардером, в 2016 году заплатил всего 750 долларов налогов. Это меньше, чем платят в Соединенных Штатах учителя и медсестры.

"Моя семья потеряла целое состояние, потому что мы приехали в Вашингтон и занялись реформой правительства", — парировал Трамп, отказавшись отвечать на вопросы о своих налогах.

После нескольких попыток обвинить президента США в проблемах в экономике и растущих цифрах безработицы, Байден, похоже, сдался.

"Невозможно получить ни один разумный ответ от этого клоуна", — тихо заметил он.

Обсуждая пандемию коронавируса, Трамп заявил, что вакцина от Covid-19 будет создана в США еще до выборов в начале ноября и немедленно после этого "будет доступна" для всех.

"И это тот же человек, который говорил вам, что еще до Пасхи [в апреле] вирус исчезнет, что теплая погода поможет ему волшебным образом исчезнуть, — возмутился Байден. — И, может быть, вы сможете сделать себе укол средством для мытья посуды и вылечитесь".

"Это я сказал с сарказмом", — ответил Трамп, действительно предлагавший во время одного из брифингов в Белом доме использовать средства для мытья посуды в качестве лекарства от коронавируса.

Прошедшие дебаты стали первыми из трех, которые должны пройти между президентом и претендентом на пост главы государства от Демократической партии.

По слухам, которые вот уже вторую неделю обсуждают в Вашингтоне, Трамп, проигрывающий по социологическим опросам, может отказаться от последующих публичных дискуссий и заявить о том, что он не собирается участвовать в следующих дебатах.