Теракт в Багдаде впервые за три года: не менее 28 погибших в результате двух взрывов

По предварительным данным, как минимум 28 человек погибли и еще 73 были ранены в результате двойного теракта с участием смертников на рынке в столице Ирака, сообщают власти страны.

Представитель иракской армии рассказал, что смертники взорвались на вещевом рынке на площади Таяран в районе Баб аль-Шарки. По его словам, сотрудники спецслужб преследовали смертников, но те успели взорваться до того, как были обезврежены.

Последний раз теракт с участием смертников произошел в Багдаде в январе 2018 года. Всего подобные атаки на гражданское население Ирака унесли сотни жизней только за последнее десятилетие.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активнее других в последние годы подобные теракты в Ираке совершают члены группировки "Исламское государство" (исламистская организация, запрещенная во многих странах мира, включая Россию).

До начала масштабной международной операции против ИГ джихадисты успели захватить 88 тыс. кв. км территории в Ираке и Сирии — больше, чем площадь Австрии или Чехии. Под их контроль попал иракский Мосул с более чем миллионным населением и сирийская Ракка.

К 2017 году вооруженные отряды ИГ были в основном разгромлены, но ячейки джихадистов продолжают действовать подпольно.

На этой неделе министерство энергетики страны сообщило об атаках экстремистов на инфраструктурные объекты.

В соцсетях уже появилось видео, которое, как утверждается, показывает момент атаки, — на нем видно, что смертники взорвались посреди людной площади.

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что почерк напоминает другие теракты ИГ — и напоминает, что на этой неделе правительство Ирака объявило о проведении досрочных выборов в октябре.

Проведение новых выборов было требованием десятков тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы Ирака в 2019 году с протестом против коррупции и бездействия государственных служб.

В результате подавления протестов погибли больше 550 человек. Демонстранты добились отставки премьер-министра, а летом 2020 года правительство пообещало выплатить компенсации семьям убитых протестующих.

Митинги и столкновения с силовиками продолжаются до сих пор, а экономика Ирака находится в тяжелом кризисе из-за низких цен на нефть.