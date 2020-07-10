"Сукин сын, но наш". С чем связано дело "народного губернатора" Фургала и за что его не любил Кремль

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению убийствах пятнадцатилетней давности. Малоизвестный за пределами региона политик прославился в 2018 году, когда неожиданно победил на выборах кандидата, которого поддержал Владимир Путин, и стал "народным губернатором". Нынешнее дело Фургала спровоцировало бурную реакцию ЛДПР, чей лидер пригрозил сдать мандаты и отозвать своих губернаторов.

Би-би-си рассказывает, что предшествовало падению губернатора, почему в Москве его победу воспринимали как предательство, как его дело отразится на ситуации на всем Дальнем Востоке и поменяет баланс в элитах.

Губернатора задержали по подозрению в убийствах 15-летней давности. Показания дали предполагаемые соучастники

Губернатора Сергея Фургала задержали в ночь с 8 на 9 июля по Москве — в Хабаровском крае в этот момент уже было утро. Судя по кадрам оперативной съемки, Фургал ехал на работу. Его оперативно переправили в Москву, предположительно, в пятницу Басманный суд столицы рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин подпишет указ об отставке Фургала "в связи с утратой доверия".

Следственный комитет (СКР) подозревает главу региона в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургалу инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этим статьям — пожизненный срок в колонии.

Сроки давности по преступлениям, совершенным еще 15 лет назад, уже почти прошли, но по закону вопрос об их применении к Фургалу в силу тяжести подозрений будет решать суд.

В материалах следствия не указано, о каких убийствах идет речь, но, по данным РБК, это дела о гибели Олега Булатова, бывшего делового партнера Фургала, и еще одного бизнесмена — Евгения Зори. Эти же имена назвал и ТАСС. СК проверяет Фургала на причастность к другим преступлениям.

В прошлом году по этим же делам задержали многолетнего делового партнера Фургала, экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. Тогда его защита связала арест с желанием получить показания на других людей, в том числе самого хабаровского губернатора.

"Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений", — сказала представитель СКР Светлана Петренко.

Фургал был депутатом Думы от ЛДПР, но на выборах губернатора неожиданно обошел назначенца Путина. Кремлю это не понравилось

После победы на выборах в сентябре 2018 года в Хабаровском крае Фургала называли "народным губернатором". В губернаторской гонке он играл роль "технического кандидата", согласованного с краевой администрацией. Но неожиданно с большим перевесом победил политического тяжеловеса Вячеслава Шпорта, поддержанного Кремлем, напоминает Би-би-си профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Фургал, бывший врач-невролог и бизнесмен, долгое время проработал в Москве — в течение трех созывов он занимал кресло депутата от ЛДПР. "С ним долго работала администрация президента, он выполнял распоряжения, он всегда говорил, что он человек президента", — обращает внимание Ярулин.

Собеседник Би-би-си в администрации президента, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ, сказал, что причина ареста Фургала лежит в его избрании с нарушением договора с Кремлем: "Фургалу было направлено предложение [сложить полномочия по собственному желанию], от которого отказываться нельзя. А он этого не понял".

Причина ареста Фургала в 2020 году — его избрание губернатором в 2018-м, уверен эксперт по региональной политике Виталий Иванов: "Выйдя во второй тур, Фургал пообещал очень серьезным людям, что не будет претендовать на победу, что "сольет" кампанию. В итоге он дискредитировал себя и в политическом плане, и в человеческом. Когда пробуешь этот мир на прочность, нужно быть готовым, что мир окажется прочнее. Ему еще тогда все говорили, что его посадят".

Ярулин тоже связывает давление на Фургала именно с нарушением договоренностей с властью, а не с партийной принадлежностью: "Волка же бьют не за то, что он сер. Так и Фургала бьют не за то, что он член ЛДПР. Он нарушил договоренность, причем сделал это не потому, что он нарушитель по натуре, а потому что смог воспользоваться слабостью власти. Такое не прощают".

На Фургала начали активно давить сразу после победы, напоминает политолог Александр Кынев: "С момента избрания шли обыски, возбуждались уголовные дела против разных чиновников".

Депутат Хинштейн рассказал, что Фургал был в оперативных учетах МВД еще с 1990-х. Силовиков интересовали бизнес-схемы политика в сфере экспорта леса и металла.

Будущий губернатор проработал врачом до конца девяностых, а потом занялся предпринимательством — работал врачом в амурском селе Поярково, затем стал заниматься бизнесом. Сначала продавал товары и лесоматериалы из Китая, а потом переключился на лом черных и цветных металлов.

Со сферой экспорта металла связаны и убийства бизнесменов, организацию которых предположительно вменяют Фургалу. Собеседник РБК, знакомый с материалами дела, подробно рассказывал о многочисленных конфликтах между преступными группировками, структурами, с которыми был связан Фургал, и погибшими бизнесменами.

Но в ЛДПР настаивают, что неоднократно проверяли Фургала, когда он баллотировался и в Госдуму, и на губернаторский пост. "Мы запрашивали, были ли приводы, какие-то криминальные дела. И нам везде, и ФСБ, и другие инстанции, говорили, что все нормально", — рассказал Би-би-си однопартиец губернатора депутат Василий Власов.

Власов склонен видеть в причине уголовного дела локальные "бизнес-интересы". В этом его поддерживает и другой депутат от ЛДПР Сергей Иванов, проработавший с Фургалом в Думе три созыва.

"Тут дело о переделе сфер влияния. Я больше склоняюсь к мысли о том, что те, кто раньше качал ресурсы Хабаровского края, решили, что новая команда им мешает", — считает депутат.

Осенью прошлого года, еще до ареста близкого соратника Мистрюкова, оперативники обыскивали офисы группы компаний "Торэкс" (тоже связана с торговлей металлом). Мистрюков и жена Фургала Лариса Стародубова (а в прошлом — и сам губернатор) — совладельцы этой компании. Дальневосточные СМИ тогда писали, что силовиков интересовала возможная причастность руководства к мошенническим схемам, включая уход от налогов.

Другие издания активно освещали кадровые проблемы Фургала, которые начались в том числе после обысков и задержаний считавшихся близкими к нему чиновников.

Заметным выглядело и решение Путина перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток вскоре после победы Фургала.

Другой "тревожный звонок" для Фургала после выборов — арест в апреле 2019 года бывшего главы края и экс-полпреда ДФО Виктора Ишаева. Считалось, что этот политик-тяжеловес поддерживал Фургала.

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"Я считаю, что это образцовый губернатор. Он изначально провел довольно жесткую перетряску администрации, резко сократил ненужные расходы, в том числе связанные с привилегиями и роскошью", — говорит Би-би-си политолог Александр Кынев.

Накануне задержания Фургал отчитывался перед региональным заксобранием о том, что за 2019 год краевое правительство под его руководством "сократило дефицит краевого бюджета с 9,7 млрд рублей до 3,2 млрд рублей — в три с лишним раза".

К своим заслугам губернатор причислил сокращение на треть долга Хабаровского края.

"Был ряд удачных популистских мер, — перечисляет политолог Ярилин, — он сократил чиновничий аппарат, снизил себе зарплату, выставил на продажу яхту, которую построил еще предыдущий губернатор. Это была такая "новая искренность". Высшее должностное лицо региона ездит без охраны с мигалками".

Про продажу яхты вспоминает и Кынев — лодку "Виктория" регион приобрел за 1 млн долларов у США еще в 2006 году. Правда, избавиться от непрофильного актива Фургалу так и не удалось.

В числе других заметных шагов Фургала — возвращение прямых выборов глав хабаровских районов.

Личная популярность губернатора вызвала у Кремля вопросы. В ноябре прошлого года на семинаре, который АП устраивала для вице-губернаторов по внутренней политике, выяснилось, что в Хабаровском крае рейтинг Владимира Путина оказался самым низким среди всех регионов (48% согласно закрытому опросу Фонда "Общественное мнение").

Вскоре после совещания в СМИ появилась слитая запись разговора, в котором якобы участвовали Фургал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. "По цифрам история выглядит очень грустно. Рейтинг губернатора растет, а президента падает", — отчитывали губернатора. Голос, предположительно принадлежавший Фургалу, оправдывался, что в Хабаровском крае работает движение с мотивацией "защитим губернатора", на которое он даже пожаловался в ФСБ.

Би-би-си отправила запрос представителю Трутнева с просьбой прокомментировать запись.

В Хабаровском крае Фургала называли народным губернатором. "Это сукин сын, но это наш сукин сын, — так описывает Ярулин отношение хабаровцев к губернатору. — Он много чего обещает, со всеми встречается. Пусть мало делает — но хотя бы не забронзовевший. К нему можно подойти, поговорить, он запишет. Он свой, дальневосточник".

"У губернатора Шпорта, который был до него, был абсолютно хамский, чиновничий стиль общения: все делайте то, что я сказал. Фургал стиль общения поменял, это было заметно", — согласен Алексей Ворсин, глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске.

Свой успех Фургал закрепил в прошлом году, когда ЛДПР одержала решительную победу на выборах депутатов в законодательную думу региона. "Единая Россия" в итоге осталась в регионе в абсолютном меньшистве — сейчас ЛДПР контролирует в парламенте 56,12% мест, КПРФ — 17,24%. Партии власти осталось лишь 12,51%.

На пике популярности рейтинг Фургала действительно на несколько пунктов даже превышал показатели Путина, согласен Ярулин, но в последние месяцы начал падать: многие обещания губернатора так и остались обещаниями.

"Ему в окружении говорили, что со временем он может заменить Жириновского. Тут же была такая осанна, что, мол, "вы возглавите ЛДПР и пойдете на президентские выборы". Не всегда человек может перед таким устоять. Он в какой-то момент заигрался", — констатирует политолог.

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"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", — заявил в Госдуме лидер партии Владимир Жириновский, комментируя задержание Фургала.

Глава партии пригрозил тем, что фракция в знак протеста снимет с себя депутатские полномочия, а два оставшихся губернатора от ЛДПР уйдут в отставку.

"Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете", — возмущался Жириновский. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его "не создавать политическую обстановку и напряжение" из-за ситуации с Фургалом.

"Надо понимать, что Жириновский выступает не за Фургала, а за партию — так как это удар по имиджу партии. Ему приходится занимать оборонительную позицию", — комментирует заявления главы ЛДПР политолог Татьяна Становая.

Она предпочитает не преувеличивать степень "оппозиционности ЛДПР", но отмечает, что ситуация создает проблему, в которой партия "вынуждена себя противопоставлять Кремлю".

"Происходит размывание системной оппозиции — Кремль особо не нуждается в ней и не пытается выстраивать диалог. Но как выстраивать функционирование режима без системной оппозиции, когда рейтинги снижаются, а результаты системной оппозиции в регионах могут увеличиться?" — рассуждает Становая.

Несмотря на угрозы Жириновского пока в ЛДПР не рассматривают вариант сдачи депутатских мандатов, хотя в партии и возмущены отношением федеральной власти к "оппозиционному губернатору, имеющему высокую поддержку". Об этом сказал Би-би-си депутат Думы от партии Василий Власов.

"Тогда смысл парламентским оппозиционным партиям работать в правительстве или в исполнительной власти?" — возмущается он.

Ситуация с Фургалом — подарок для ЛДПР, считает другой политолог Александр Кынев. По его мнению, на будущих выборах ЛДПР получит "дополнительный элемент протестности в своем имидже в условиях падения рейтинга власти" и новые голоса недовольных.

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Дальний Восток — регион, который в последние годы заметен протестными настроениями. На президентских выборах 2018 года именно здесь было больше всего участков, где Владимир Путин не победил. Для сравнения, в Хабаровском крае таких участков было 14, а в Москве — ни одного.

Относительно протестным на Дальнем Востоке получилось и голосование по поправкам в Конституцию. В Хабаровском крае избиратели формально поддержали предложения Владимира Путина, но процент голосов "за" оказался одним из самых маленьких по всей стране — 62,28%.

Ситуация в Хабаровском крае во многом будет зависеть от преемника, которого Владимир Путин подберет Фургалу, объясняет Ярулин. "Если нужны великие потрясения, то могут назначить варяга, человека со стороны. Могут позвать силовика усмирять недовольных, а могут и человека из ЛДПР — это уже другая история".

Политолог приводит в пример двух потенциальных кандидатов — главу местного заксобрания Ирину Зикунову и депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. "Если будут люди из той же партии, то политическая подоплека задержания Фургала уйдет. Все будет выглядеть так, что он простой уголовник. Но президент Путин непредсказуем, просчитать его ходы невозможно", — считает Ярулин.

Вариант с выдвижением местного кандидата, в том числе из команды Фургала, для сглаживания ситуации не исключают и в местном штабе Алексея Навального.

"Возможно, Москва пойдет на эту хитрую комбинацию, чтобы не было фактора "пришлого москвича". Но я подозреваю, что кандидата, поддержанного властью, ждет фиаско. Я верю, что нас ждет мощное протестное голосование в 2021 году, от "Единой России" просто камня на камне не оставят", — предсказывает Алексей Ворсин.

Кынев считает, что задержанием Фургала, которого поддержали избиратели, федеральный центр создал "долгосрочную проблемную территорию", где назначенцы Москвы работать "по-человечески" не смогут: "Это будет зона перманентного протеста, недовольства. Федеральный центр для Хабаровского края и всего Дальнего Востока превратился в символ зла".

В целом ситуация, в которой оказался Фургал, будет звоночком политическому истеблишменту Дальнего Востока, полагает Ярулин: "Это предупреждение. Есть люди, направленные центром. Будете пытаться объединяться и играть против них — результат будет предсказуем".

Среди адресатов этого предупреждения Ярулин называет Камчатку и Еврейскую автономную область — там в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Внимание власти направлено и на главу Якутии Егора Борисова. Этот регион оказался вторым с конца по уровню поддержки поправок Путина, а мэр Якутска Сардана Авксентьева прямо призывала голосовать против реформы.