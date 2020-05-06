Судьба невернувшихся. Как узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне

Каждый год россияне направляют тысячи заявок в разные инстанции, пытаясь установить судьбы своих близких, погибших или пропавших в ходе Второй мировой войны. Согласно боевым донесениям, за годы войны в списки пропавших без вести попали 4,5 млн воинов Красной Армии.

Но почти ничего неизвестно и о судьбах многих погибших: ни место захоронения, ни боевой путь, ни место гибели. Как стало известно позже, большая часть из них попала в плен, но судьбы более 1 млн человек так и не удалось установить, они до сих пор числятся пропавшими без вести. Раньше, чтобы найти эти сведения, нужно было писать запрос в военкоматы и архивы, но такие заявки возвращались без ответа. Сейчас — по мере оцифровки различных военных архивов — появляются возможности найти недостающую информацию в интернете.

Би-би-си рассказывает, какие сайты могут помочь узнать больше солдатах и офицерах Красной армии, погибших или пропавших без вести в ходе Второй мировой войны.

Первый шаг



Начать стоит с базы данных "Мемориала". Там собраны донесения боевых частей о потерях, "похоронки", бумаги госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных, а также данные о некоторых братских и индивидуальных могилах советских солдат и офицеров.

На сайте подробно объясняется, как пользоваться базой. Но главный совет — не заполнять все строки поиска. Нужно иметь в виду, что во время войны фамилию, имя и другие данные солдата могли вписать в документы с искажением из-за спешки или ошибки.

Специалисты по поиску пропавших без вести солдат советуют для начала ввести только фамилию и имя, а потом "просеивать" список однофамильцев, исходя из дополнительных сведений, которые у вас есть. Если такой поиск не дает результатов, имеет смысл попробовать проверить созвучные фамилии и имена. Писари могли случайно исказить фамилию бойца при неоднократном переоформлении бумаг.

Foto: Taavi Sepp

Вот, например, как искала своего деда — Павла Агеечкина — его внучка.

"Многие документы во время войны писали от руки, все зависело от почерка писавшего. И прочитать можно было — АЧИчкин, АГИчкин, АНЕчкин и т.д. Зная эту особенность, я нашла его на ОБД МЕМОРИАЛ. Там он записан как АГИчкин. Там же приложена анкета из военкомата, в ней же записана и моя бабушка (жена деда) под фамилией АНЕчкина Мария Васильевна", — рассказывает внучка красноармейца Наталья Шустова.

Оцифровка архивов продолжается, поэтому, если в этот раз найти нужную информацию не удалось, есть смысл попытаться вернуться к поиску через полгода.

Нередко благодаря базе "Мемориала" удается узнать судьбу человека буквально за несколько минут. Но иногда недостающую информацию приходится собирать по крупицам из множества мест.

Боевой путь



Многое можно выяснить из наградных листов. Информация об орденах и медалях, которые получали красноармейцы, собрана на сайте "Подвиг народа" (там можно почитать о наградах не только погибших солдат и офицеров, но и тех, кто остался в живых).

Но большинство из тех, кто погиб в 1941-1942 годах, не имели наград. Чтобы установить их судьбу, придется провести небольшое историческое исследование, сопоставляя факты из биографии человека с событиями на конкретных участках фронтов и историями отдельных подразделений.

Восстановить боевой путь человека можно, узнав, в каких именно подразделениях они служили. Если дома сохранились письма стоит попытаться прочитать номер полевой почтовой станции (ППС) на штемпеле конверта. По нему можно установить номер дивизии или полка, в которых служил человек.

Справочник расшифровки почтовых станций есть на сайте "Солдат". Узнав номер полка, можно прочитать об операциях, в которых он участвовал. Сведения об этом доступны на сайте, посвященном Красной Армии.

Раненые, пленные, партизаны



На каждого, кто попадал в госпиталь во время войны, заводили специальную карточку. В ней указывалось, какое именно ранение получил человек, где и как он лечился и куда был направлен после выписки. Эти карточки сейчас находятся в архиве военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге.

Этот архив не оцифрован, поэтому придется отправлять бумажный запрос по адресу: Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) 191180 г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2.

Люди, составлявшие такие запросы, советуют отправлять заявку заказным письмом с уведомлением — это существенно снижает вероятность того, что бумага затеряется. Ответ стоит ждать примерно через полгода.

9 mai Narvas 2019 Foto: Roman Vikulov

В этом или любых других запросах желательно сообщить всю известную о родственнике информацию — фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место призыва, номер военной части, где проходил службу, воинское звание, дату последнего письма и любые сведения, которые могут помочь сузить область поиска.

Если человек воевал в составе партизанских отрядов; был освобожден из плена и проходил фильтрационные лагеря НКВД; во время войны был насильственно увезен на работу в Германию, то тоже придется отправлять запрос. Что именно делать, описано на сайте Федерального архивного агенства России.

Информацию о тех, кто был в плену или на принудительных работах в Германии, также можно поискать на сайте Объединения "Саксонские мемориалы" в память жертвам политического террора, г. Дрезден и Международной Службы Розыска в г. Бад Арользене.

Если после всего этого поиск информации зашел в тупик, есть еще одна надежда.

Живые поисковики



Одним из важных источников информации о погибших и пропавших без вести в годы войны солдатах стали поисковики. Так называют добровольцев, занимающихся поиском останков солдат, которые погибли в ходе Второй мировой войны. Тела сотен тысяч таких воинов не были похоронены после окончания боев, и их останки до сих пор находятся на местах сражений.

9nda mai tähistamine Pronkssõduri juures Foto: Karin Kaljuläte

Несколько раз в год поисковики выезжают в эти места, ищут погибших и пытаются установить их личности. Имена всех опознанных бойцов есть в книгах "Имена из солдатских медальонов", правда просматривать списки придется на сайте каждого тома вручную.

Также узнать, не нашли ли поисковики вашего пропавшего или погибшего родственника, можно на сайте Всеросийского информационно-поискового центра.