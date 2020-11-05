Суд в Перми освободил активиста, получившего два года за "куклу Путина"

Пермский краевой суд изменил приговор активисту штаба Алексея Навального Александру Шабарчину, который в августе получил два колонии за акцию с куклой, изображавшей президента России Владимира Путина, заменив реальный срок на условный.

Хотя наказание изменено на условное, виновным он остается, сообщил в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков. Суд постановил немедленно освободить Шабарчина из СИЗО.

22-летний Шабарчин был взят под стражу 18 августа, когда Ленинский районный суд Перми признал его виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Судили трех человек — Шабарчина, 26-летнего Александра Эткина и 19-летнего Данилу Васильева. Эткина суд первой инстанции оправдал, Васильев получил год условно, а Шабарчин — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Эткину и Васильеву краевой суд сейчас оставил приговор без изменений, уточнил Чиков.

"По итогу рассмотрения апелляции Шабарчину изменено реальное наказание на условное — два года условно, по Васильеву и Эткину — без изменения", — подтвердили Интерфаксу в пресс-службе суда.

За что судили

Активистов, выступающих против Путина, судили за установку в центре Перми куклы с маской президента России. Надпись на манекене суд счел оскорбительной, а ее демонстрацию на улице — хулиганством. 26-летнего Эткина суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления — он снимал происходящее на видео.

Все трое не признали вину. Шабарчин говорил, что просто подготовил художественный саркастический перформанс, к которому его подтолкнуло одно из выступлений Путина.

В свою очередь Ленинский суд Перми пришел к выводу, что обвиняемые привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года куклу с фотографией Путина "с целью публичного осмеяния деятельности Путина, избрав для этого оскорбительный способ" (цитата по "ОВД-Инфо").

Манекен, как писала "Новая газета", провисел около часа, а вскоре на YouTube появилось восьмиминутное постановочное видео "Спецназ задержал Путина". Видео начиналось с предупреждения: "Видео постановочное, а люди в нем актеры. Целью видео не является унизить или обидеть кого-то. Создано же оно в сугубо развлекательном характере. Все совпадения с реальными людьми случайны. P. S. Не сажайте нас, пожалуйста".

Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ), которую предъявили суду, пришла к выводу, что акция была "спланированной", "с хулиганскими мотивами" и "с интенцией открытого неуважения к президенту", писала "Новая газета". Эта экспертиза стала основным доказательством.

Как рассматривали апелляционную жалобу

Выступая в краевом суде, прокурор Мария Быкова потребовала отменить первоначальный приговор из-за "слишком мягкого наказания", сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

Защита же требовала отменить приговор из-за допустимости критики в адрес политических лиц. Еще одним основанием для отмены приговора адвокаты называли экспертизу ПГНИУ, которая, по их мнению, основывалась не на фактах, а на личном мнении экспертов и не содержала доказательств.

Прокурор Быкова предлагала вернуть дело в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. По мнению прокуратуры, вина оправданного Эткина была полностью доказана в суде первой инстанции, а действия всех участников, опираясь на экспертизу ПГНИУ, были согласованы и заранее спланированы.

Адвокат Шабарчина Ольга Бедерсон, как пишет в своем телеграм-канале "Апология протеста", настаивала на неверной квалификации дела. По ее словам, если и имело место оскорбление, то конкретного лица, а не социальной группы, что не соотносится с квалификацией статьи о хулиганстве.

Еще один адвокат Алексей Шардаков проводил аналогию со случаем оскорбления телеведущей Ксении Собчак лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на президентских дебатах в 2018 году (Собчак участвовала в них как кандидат). Если следовать логике приговора, то и избиратели Собчак были оскорблены по мотивам политической вражды, а Жириновского нужно судить, говорил Шардаков.

Сам Шабарчин заявил в суде: "У нас появилась только одна привилегированная группа людей — сторонники Путина. По мнению обвинения, никого из публичных людей критиковать и высмеивать нельзя, потому что всегда появится группа, которая может оскорбиться. Получается, у нас есть только одна группа людей, чьи чувства и права защищают правоохранительные органы — это группа сторонников Путина".

"В сталинские времена сажали за анекдот, сейчас — за манекен. Вину не признаю и в содеянном не раскаиваюсь. Прошу оправдать меня и Александра Шабарчина", — сказал в суде Васильев. Эткин просил подтвердить его оправдательный приговор.

Пермский краевой суд в итоге решил Шабарчину заменить реальный срок на два года условного. Он должен быть освобожден немедленно. Активист провел в следственном изоляторе 78 дней, подсчитали правозащитники.

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