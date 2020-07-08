Столкновения в Белграде из-за карантина. Демонстранты пытались ворваться в парламент

В ночь на среду в центре Белграда вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ненадолго ворвались в здание парламента Сербии. Протестующие начали собираться на площади перед парламентом вскоре после того, как президент Александр Вучич сообщил, что из-за новой вспышки коронавируса в стране введут комендантский час, он будет действовать в течение следующих выходных.

По данным полиции, в акции протеста приняли участие около 5 тыс. человек, при этом небольшая группа демонстрантов — около 100-200 человек — начала вести себя агрессивно и вступила в противостояние с полицией. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Демонстранты бросали в них камнями и поджигали полицейские машины.

По словам главы полиции Белграда Владимира Ребича, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 60 человек, в том числе 43 полицейских. Сгорели пять полицейских автомобилей, были ранены три полицейские лошади. 23 человека были задержаны.

Протестующие бросали в полицию горящие шины и требовали ухода президента страны Александра Вучича. Около двух часов ночи спецназ и конная полиция сумели рассеять толпу.

Сербские власти сообщают, что в парламент пытались ворваться представители правых организаций. Как передает Сербская службы Би-би-си, поводом протеста стало возобновление карантина, но во время демонстрации звучали призывы не отдавать Косово — территорию, которая провозгласила независимость от Сербии.

Для разгона демонстрантов были привлечены спецназ и конная полиция epa

Жесткие ограничения из-за коронавируса были отменены в Сербии два месяца назад. После этого в стране снова начало расти число заболевших Covid-19, в результате чего власти решили вновь ввести в стране круглосуточный комендантский час в выходные. Пока неясно, будет ли этот карантин распространяться лишь на Белград или на всю страну — окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Накануне в Сербии было зафиксировано наибольшее количество смертей от Covid-19 — скончались 13 человек, было выявлено 299 новых случаев заражения.

Люди требовали ухода президента Вучича в отставку epa

Оппоненты Вучича считают, что карантинные меры были сняты слишком рано, и это было сделано в угоду парламентским выборам, состоявшимся 21 июня, в которых уверенно победила его партия.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ Reuters

VLADIMIR ZIVOJINOVIC





Поводом для протестов стало введение в Сербии коментантского часа VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Столкновения между демонстрантами и полицейскими происходили в течение всей ночи VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Столкновения между демонстрантами и полицейскими происходили в течение всей ночи VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Столкновения между демонстрантами и полицейскими происходили в течение всей ночи Правообладатель иллюстрацииVLADIMIR ZIVOJINOVIC

VLADIMIR ZIVOJINOVIC

VLADIMIR ZIVOJINOVIC