Спутниковые снимки парковок в Ухане показали, когда мог появиться коронавирус

Резкое увеличение числа автомобилей на парковках больниц в Ухане в августе 2019 года может свидетельствовать о более раннем распространении коронавируса, чем утверждали китайские власти, считают авторы нового исследования.

Резкое увеличение числа автомобилей на парковках больниц в Ухане в августе 2019 года может свидетельствовать о более раннем распространении коронавируса, чем утверждали китайские власти, считают авторы нового исследования.

Ученые Гарвардской медицинской школы проанализировали спутниковые снимки парковок пяти больниц в Ухане и обнаружили резкое увеличение числа машин на стоянках с августа по декабрь 2019 года. Оно совпало с резким ростом поисковых запросов в интернете со словами "кашель" и "диарея". Китай назвал исследование абсурдным и заявил, что авторы построили доклад на анализе поверхностной информации.

Считается, что вспышка коронавируса в Китае началась в ноябре прошлого года. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) о многочисленных случаях заболевания пневмонией неустановленной причины.

"Очевидно, что многие начали беспокоиться задолго до того, как было объявлено о вспышке Covid-19", — заявил Эй-би-си автор исследования Джон Браунштейн. Исследование пока не получило экспертных оценок.

"Еще одно доказательство"



Ученые проанализировали снимки пяти парковок у больниц Уханя, сделанных коммерческим спутником весной и летом 2019 года, и сравнили их со снимками аналогичного периода годом ранее. На одном из таких снимков специалисты насчитали 171 автомобиль, припаркованный на стоянке одной из крупнейших уханьских больниц в октябре 2018 года. Год спустя на этой же стоянке количество автомобилей выросло до 285, что на 67% больше по сравнению с предыдущим годом.

Всплеск запросов по ключевым словам, связанным с симптомами коронавируса, в китайской поисковой системе Baidu, похоже, возник в то же время.

"Все больше информации указывает на то, что в Ухане что-то происходило в то время", — заявил Эй-би-си News автор исследования Джон Браунштейн.

"Понадобится много исследований, чтобы понять, что произошло на самом деле, и узнать, как возникают и распространяются заболевания, подобные этому. Это лишь еще одно доказательство", — добавил Джон Браунштейн.

Представитель МИД КНР Хуа Чунин подвергла результаты исследования резкой критике.

"Это возмутительно, невероятно возмутительно прийти к такому выводу, полагаясь на столь поверхностные данные как загруженность парковок", — заявила она.

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садворт отмечает, что исследователи могли работать лишь с ограниченными данными: они не всегда могли сравнить снимки парковки, сделанные в разные годы, из-за облачной погоды.

Но если бы инфекция и существовала, пусть и незамеченная властями, некоторые жителя Уханя уезжали за границу и они распространяли бы в таком случае инфекцию. И согласно полученным данным, более ранние появления случаев коронавируса в других частях света указывают именно на это, добавляет Джон Садворт.

И все же было бы несправедливо обвинять Китай в сокрытии или несвоевременном информировании об инфекции, считает корреспондент Би-би-си, ведь до того, как о вспышке ранее неизвестного заболевания узнают власти, оно может некоторое время распространяться незамеченным.

Через девять дней после того, как Пекин сообщил ВОЗ о вспышке пневмонии с неустановленной причиной, власти КНР обнаружили новый коронавирус, проанализировав несколько случаев заболевания пневмонией. Впоследствии его назвали Sars-CoV-2, это вирус, вызывающий Covid-19.

23 января в Ухане и других китайских городах был введен жесткий карантин.

Неделю спустя ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации, когда стало известно о 82 случаях заболевания за пределами КНР.

Интригующая деталь



Хелен Бриггс, корреспондент Би-би-си по вопросам здоровья

Невозможно с точностью установить цепь событий, предшествовавших распространению пандемии, даже полгода спустя. Известно, что первые случаи заболевания, обнаруженные в декабре 2019 года, были связаны с местным рынком в Ухане, где продавали домашних и диких животных и их мясо. Результаты тестов указывают, что вирус существовал в каком-то виде, но не все случаи заболевания были связаны с рынком. Не ясно, и от какого животного заразился человек.

С тех пор появились данные, что вирус мог начать распространяться намного раньше, чем считалось. Французский доктор утверждал, что диагностировал коронавирус у своего пациента в конце декабря.

И вот появилась новая интригующая деталь, полученная не с помощью клинических исследований, а путем изучения спутниковых снимков и поисковых запросов в интернете, согласно которым в Ухане еще в конце лета — начале осени резко увеличилось число автомобилей на стоянках у больниц и количество поисковых запросов, указывающих на симптомы коронавируса.

Только дальнейшие исследования вируса — как у животных, так и у человека — ответят на вопросы о Covid-19. Хотя, возможно, мы никогда точно и не узнаем, где и когда он появился.