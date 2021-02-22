22.02.2021, 10:13

Спасение намбатов: исчезающее сумчатое животное Австралии


EST
Спасение намбатов: исчезающее сумчатое животное Австралии
screenshot youtube

Намбат, или сумчатый муравьед, — это небольшое австралийское животное, питающееся термитами.

Когда-то он был широко распространен на юге Австралии, но теперь в основном встречается только в штате Западная Австралия. Защитники природы прилагают все усилия, чтобы спасти этот вымирающий вид.

Читайте также: