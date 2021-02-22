22.02.2021, 10:13
Спасение намбатов: исчезающее сумчатое животное Австралии
Намбат, или сумчатый муравьед, — это небольшое австралийское животное, питающееся термитами.
Когда-то он был широко распространен на юге Австралии, но теперь в основном встречается только в штате Западная Австралия. Защитники природы прилагают все усилия, чтобы спасти этот вымирающий вид.
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