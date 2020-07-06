Сотрудничал со спецслужбами Украины, оскорбил Кадырова. Что известно об убитом в Австрии чеченце

В Вене застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров. Убийство произошло вечером 4 июля. Через несколько часов в городе Линц задержали подозреваемого

По информации издания ое24, задержанный также вляется чеченцем, при задержании он не оказал сопротивления.

Мамихан Умаров, который, также называл себя Анзором, имел австрийский паспорт на имя Бека Мартина. Чеченец переехал в Австрию в 2005 году. До начала второй чеченской кампании работал в министерстве шариатской госбезопасности следователем.

В интервью украинскому журналисту Владиславу Сидоренко в феврале этого года убитый рассказал, что уехал из Чечни, так как "после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд".

С 2010 года, рассказывал Умаров, он сотрудничал со спецслужбами Австрии и через него прошло более 10 заказов на убийства.

В том же интервью Умаров рассказал о деталях спецоперации СБУ Украины, в которой он участвовал.

Заказ на три убийства



В декабре 2014 года депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на камеру расстрелял портрет Рамзана Кадырова и пообещал приехать за ним в Чечню. Комментируя поступок депутата, Рамзан Кадыров сказал, что "видимо, Мосийчук всем надоел, и его захотели убрать. Сами его убьют, а потом скажут, что это Кадыров сделал".

В интервью, записанном в феврале 2020 года в Австрии, Мамихан Умаров рассказывает, что в 2015 году, после видео с расстрелом портрета Кадырова, на него вышли люди из Чечни. Они, по его словам, просили найти того, кто сможет убить Игоря Мосийчука. Речь также шла о ликвидации чеченца Адама Осмаева и его жены Амины Окуевуой. Оба участвовали в военных действиях на востоке Украины на стороне Киева.

В качестве доказательств своих слов Умаров предоставил аудиосообщения, которые он получал от жителя Чечни. "Самое главное - это Амина и Адам Осмаев. Если Адама, Амину и этого депутата возьмут, это был бы нормальный вариант", - говорит мужчина на чеченском языке в одном из аудиосообщений. Здесь же он называет сумму "полтора". По словам Умарова, речь шла о полутора миллионах евро за убийство всех троих.

Мамихан Умаров рассказал, что вышел на Мосийчука и Адама Осмаева и передал им всю информацию, включая аудисообщения и скриншоты переписки.

Эти слова подтвердил Би-би-си и сам Игорь Мосийчук. Депутат рассказывает, что в СБУ Украины взяли ситуацию под контроль. Переговоры с людьми из Чечни продолжились с участием сотрудников СБУ, подставной "киллер" даже получил аванс на убийство в размере 20 тысяч долларов. В 2019 году, рассказывает Мосийчук, сотрудники, которые вели дело, перестали отвечать на телефоны и сообщения и "заморозились". Мужчина связывает это со сменой президента на Украине.

В октябре 2017 года на Игоря Мосийчука было совершено покушение. В результате взрыва припаркованного мотороллера были убиты два человека и ранены трое, включая самого Мосийчука. Руководство МВД Украины заявило тогда, что в покушении заинтересован Рамзан Кадыров. Глава Чечни ответил на обвинение словами: "Сами депутата Мосийчука взорвали и подняли шум".

На Адама Осмаева и Амину Окуеву в 2017 году также было совершено два покушения. В результате второго Окуева была убита.

Критика Кадырова



В апреле 2020 года Мамихан Умаров записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Стоя на мосту через Дунай в Вене, Умаров оскорбляет Кадырова, его отца, а также называет свой номер телефона. "Я не скрываю лицо, ты его видишь. Присылай, кого считаешь мужиком..", - говорит на видео Умаров.

В 2019 году Кадыров в прямом эфире телеканала "Грозный" высказался о тех, кто оскорбляет честь в интернете: "Даже если весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном - не оставим!". Глава Чечни заявил, что готов принять любое наказание, чтобы не простить оскорбление. "Ну, посадят в тюрьму, ну, убьют, ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире?" - сказал глава региона.

Убийство Умарова - это уже четвертое покушение на чеченцев, проживающих в Европе, за последний год. В августе 2019 года в Берлине была застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Хангошвили принимал участие во второй чеченской кампании, жил в Германии в качестве соискателя убежища. Подозреваемый в убийстве был задержан недалеко от места преступления. Месяц назад федеральная прокуратура Германии заявила, что его убийство было совершено по распоряжению "государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации".

1 февраля во французском городе Лилль в гостиничном номере было найдено тело чеченца Имрана Алиева. Алиев был известен оскорбительными высказываниями в адрес главы Чечни. Французское издание BFMTV со ссылкой на свои источники сообщило, что политический мотив убийства является приоритетным для следствия.

26 февраля 2020 года в Швеции было совершено покушение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. По делу о покушении были задержаны мужчина и женщина с российским гражданством.

В разговоре с Би-би-си Абдурахманов рассказал, что убийство в Вене никого из чеченцев не удивило. "Слухи о том, что некие люди носом землю роют, чтобы найти Умарова, уже были. И его предупреждали. И я его предупреждал, люди ему говорили". По словам Абдурахманова, который был заочно знаком с убитым, в последние дни полиция даже охраняла его дом.

Убийство Умарова взбудоражило чеченскую диаспору в Вене, рассказал один из ее представителей на условиях анонимности. Люди пересылают друг другу сообщения и обсуждают произошедшее как казнь. Собеседник Би-би-си рассказывает, что видел видеообращения, которые записывал убитый. По его словам, в высказываниях Умарова не было никакой конкретной политической критики, они состояли из брани и ругательств.

"Люди напуганы, люди обеспокоены. Независимо от того, чем он занимался, что он говорил, независимо от моего отношения к нему, если это заказное убийство, то это не может не вызывать беспокойство у самых простых людей", - добавил житель Вены.

По его словам, люди не чувствуют себя в безопасности: "То, что испытывают чеченцы в Европе в связи с этим убийством - это гнев, возмущение и безусловно страх. Но чем больше будут убивать вот таким образом, тем больше люди будут протестовать и открыто говорить обо всем, что они думают".

Это второе громкое убийство чеченца в Вене, в 2009 году в австрийской столице был убит бывший охранник Кадырова Умар Исраилов. В 2011 году в Австрии по этому делу был вынесен приговор троим чеченцам: пожизненный срок одному и по 19 лет заключения двум другим.