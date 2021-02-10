СМИ: Юлия Навальная улетела в Германию

Жена Алексея Навального Юлия Навальная покинула Россию, утверждает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.По данным собеседника агентства, Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.

По данным собеседника агентства, Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Сама Навальная ничего об этом не сообщает. Последнее обновление в ее "Инстаграме" было опубликовано неделю назад.

Жена Навального участвовала в акциях протеста 23 января и 31 января. Полиция задерживала ее вскоре после того, как она выходила на улицу. 1 февраля ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).

27 января в квартире около метро "Автозаводская", где находилась Навальная, несколько часов проводились обыски.