СМИ: ЦРУ считает, что Китай занижал данные о масштабах вспышки коронавируса

Центральное разведовательное управление США еще в начале февраля предупреждало Белый дом о том, что поступающие из Китая данные о масштабах вспышки коронавируса сильно занижены, и другим странам нельзя опираться на них, выстривая стратегию борьбы с Covid-19. Об этом американским СМИ на условиях анонимности заявили бывшие и нынешние сотрудники ЦРУ.

По данным New York Times, некоторые представители Белого дома еще в конце января начали скептически относиться к поступающей из Китая информации и попросили американские разведслужбы вплотную заняться этим вопросом.

По словам агентов ЦРУ, пожелавших остаться неназванными, через некоторое время администрации президента был направлен отчет, в котором прямо говорилось, что данные из Китая не соответствуют действительности.

Однако вплоть до прошлой недели президент США Дональд Трамп все еще предпочитал не придавать этому особого значения.

Несколько дней назад агентство Блумберг написало, что на одном из мартовских ежедневных брифингов в Белом доме Трамп заявлял, что цифры о Covid-19, предоставляемые Китаем, возможно, несколько оптимистичны, но США и Пекин находятся в постоянном контакте, и все под контролем.

"Что касается того, точные они дают цифры или нет… Я не счетовод из Китая", - сказал Трамп.

С недавних пор в отношениях между странами наметилось потепление, и большое внимание уделялось торговому соглашению между ними. Еще недавно американский президент напомнил, что Китай готов потратить 250 миллионов долларов на американские товары, и стороны заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась.

Однако за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в США начала ухудшаться рекордными темпами. Страна стала эпицентром пандемии с самым большим количеством подтвержденных случаев в мире - почти 250 тысяч, более 6 тысяч человек скончались.

На этом фоне, пишет Washington Post, Пекин и Вашингтон снова обрушились друг на друга с критикой.

Теперь администрация Белого дома заявляет, что получение точных данных о числе заразившихся и умерших в Китае, а также об истинной скорости распространения вируса имеет жизненно важное значение для людей во всем мире и американцев в том числе.

Усилия ЦРУ и губительная практика Китая

Однако пока разведке не удается собрать более точные данные. Кроме того, что информация из Китая не соответствовала действительности, ЦРУ делает вывод, что китайские власти и сами не представляют истинных масштабов бедствия.

По мнению агентов, чиновники из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, а также других регионов Китая намеренно занижали число заразившихся и умерших, опасаясь наказания в случае, если центр решит, что они не справляются с ситуацией.

Самое мягкое наказание, которое грозило чиновникам на местах - отстранение от должности, говорят сотрудники разведки. Авторитарный режим правления в Китае сделал практику сокрытия данных нормой во взаимоотношениях Пекина и регионов.

Но установить истинную картину начала эпидемии невозможно не только поэтому, а еще из-за того, что в первые недели не существовало единых стандартов тестирования и диагностики.

Даже набор симптомов при Covid-19 был установлен не сразу, и многие пациенты с коронавирусом в первые дни вспышки могли попасть в другие категории.

В ЦРУ полагают, что реальное число умерших в одном только Ухане (столице провинции Хубэй) может превышать 5 тысяч человек, что по меньшей мере вдвое больше официальных цифр.

Сейчас из Китая поступают сообщения, что эпидемия в стране пошла на спад. Власти заявляют, что это произошло благодаря жестким карантинным мерам и изоляции почти 60 миллионов человек. Однако у многих снова возникают сомнения в истинности приводимых цифр.

Наример, Китай ни разу не привел статистику бессимптомных случаев или случаев с нетипичными симптомами, между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 25% людей, заражающихся корнавирусом, переносят болезнь именно так.

На пресс-конференции в минувшую среду советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что есть все основания считать официальную информацию из Китая неверной, хотя установить истинную картину в данный момент также невозможно.

Официальные лица США также заявили, что дезинформация из Пекина о статистике по пандемии никого не удивляет, так как официальные сообщения из этой страны часто являются ложью, пишет Washington Post.

Американская разведка в Китае

Несмотря на отсутствие официальной информации, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Китай стоит высоко в списке приоритетов американских спецслужб.

По некоторым косвенным данным, у ЦРУ в Китае кроме собственных агентов есть сеть информаторов, в том числе и в правительстве страны.

В частности, это стало очевидно, когда в 2017 году в распоряжение New York Times попала информация из первых рук о том, что в Китае стали исчезать агенты и информаторы разведки США.

Тогда в издание обратились четверо бывших сотрудников ЦРУ и сообщили, что в период с 2010 по 2012 гг. в Китае были убиты или отправлены за решетку около 20 информаторов, что нанесло огромный урон разведывательным операциям американцев.

Экс-сотрудники рассказали, что поток информации из аппарата китайского правительства начал иссякать в 2010 году, а в 2011 стали пропадать агенты. Эту ситуацию в ЦРУ до сих пор считают самым большим провалом последнего десятилетия.

По одной версии, китайцы взломали систему коммуникации ЦРУ и узнали фамилии агентов и информаторов на территории Китая. По другой - в 2010 году контрразведка ЦРУ внедрила в американскую сеть "крота". Возможно, верны обе эти версии.