Смерть Диего Марадоны: врача подозревают в убийстве по неосторожности

Аргентинские власти начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил недавно умершего футболиста Диего Марадону. Прокуратура проверяет версию, что его смерть могла стать результатом халатности медика.

Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.

Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.

По данным аргентинских СМИ, дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.

Марадона умер в среду от инфаркта, ему было 60 лет. В момент смерти он находился в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого Марадона перенес операцию по удалению тромба в головном мозге, также известно, что он проходил лечение от алкогольной зависимости.

"Вчера [в субботу] расследование и сбор доказательств были продолжены, мы собирали заявления различных людей, в том числе прямых родственников покойного, - сказано в заявлении аргентинских прокуроров. - На основе уже полученных улик мы сочли необходимым потребовать проведения обысков в доме и офисе врача Леопольдо Луке".

Еще в четверг адвокат Марадоны Матас Морла заявил, что потребует проведения полного расследования обстоятельств смерти футболиста и обвинил сотрудников службы скорой помощи в медленной реакции на вызов. "Скорая ехала больше получаса - это просто преступная глупость ", - сказано в заявлении, размещенном Морла в "Твиттере".

Что говорит врач

Телеканал Todo Noticias также цитирует заявления врача Марадоны Леопольдо Луке, который утверждает, что сделал для спасения жизни футболиста все от него зависящее. По его словам, во время обыска была изъята история болезни футболиста. "Я был совершенно потрясен, - рассказывает Луке о дне, когда скончался Марадона. - Когда умер, я приехал на место, там уже работали сотрудники прокуратуры. Все это время я был готов с ними говорить".

"Медицинской ошибки не было, с Диего произошел непредвиденный случай - инфаркт. Для такого пациента, как он, это самое первое, что могло произойти, - уверяет врач. - Я точно знаю, что и как я делал для Диего до самого последнего момента. Я делал все, что было в моих силах".

По словам Луке, у Марадоны были сложные отношения с медиками. "Диего ненавидел врачей и психологов. Со мной было иначе, потому что я был с ним очень искренним. Мы были друзьями, - цитирует Todo Noticias Луке. - Все зависело от него. Он меня мог выгнать из дома, а потом позвонить. Такие у нас были отношения - как у отца-бунтаря и сына".

"Например, в четверг [вероятно, идет речь о событиях за неделю до смерти] я приехал к нему, и случилось то, что всегда происходило с Диего: когда ему плохо, он всех гонит. Что с этим можно сделать?".

Тем временем агентство Франс пресс цитирует неназванного родственника Марадоны, по словам которого врачи рекомендовали оставить футболиста под наблюдением врачей в другой больнице, но "семья решила иначе" "Его дочери подписали просьбу выписать его из больницы", - утверждает источник агентства.

Футбольный гений

Диего Марадона был одним из самых знаменитых футболистов в истории, он был капитаном сборной Аргентины, когда она победила на чемпионате мира 1986 года.

В четвертьфинале этого турнира, во время матча со сборной Англии, он забил два своих самых знаменитых гола. Первый - когда мяч в ворота англичан залетел на 52-й минуте при счете 0-0: находясь в штрафной зоне соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".

А через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он взял мяч на своей половине поля и начал движение к воротам противника, обводя одного игрока за другим. Оставив позади пятерых игроков английской сборной, он обошел вратаря и отправил мяч в ворота.