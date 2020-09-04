Следы "Новичка" в анализах и никакого криминала. Что говорили об отравлении Навального разные стороны

Немецкие журналисты рассказали, в каких именно анализах Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества, сибирский врач настаивает, что ядов в организме Навального не было, а министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил скепсис относительно заявлений Запада о случившемся с оппозиционером. Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с Навальным за 4 сентября.

Следы в анализах и на бутылке

Источники немецкого журнала Spiegel сообщают, что ученые сумели найти следы отравления Навального веществом семейства "Новичок" с большим трудом.

По данным журнала, сам факт отравления смогли установить еще гражданские специалисты из берлинской клиники "Шарите", куда Навального перевезли из России. Но установить, каким именно веществом он был отравлен, они не смогли.

Поэтому почти сразу же анализы оппозиционера передали на исследование в лабораторию немецких вооруженных сил. Но, как утверждают источники журнала, даже там работа заняла у ученых несколько дней, а найти удалось лишь незначительные следы отравляющего вещества — их обнаружили в коже, крови и моче Навального.

При этом издание отмечает, что у сотрудников лаборатории нет сомнений в том, что найденные элементы — следы именно отравляющего вещества группы "Новичок". Кроме того, следы вещества были обнаружены на бутылке, которая была у Навального с собой и из которой он пил — но эксперты считают, что туда оно попало из организма политика уже после его отравления.

"Мы до сих пор информации не имеем"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России нечего скрывать относительно инцидента с Алексеем Навальным и что к заявлением Запада об этой ситуации Москва относится скептически.

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких, приняты все другие необходимые меры", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Лавров пожаловался, что пока Навальный находился в омской больнице, российские власти "ежечасно слышали требования немедленно рассказать, что случилось, мол, покажите, сообщите, дайте какие-то сведения".

"Как только он оказался в Германии, в течение больше, чем недели, никто вообще из тех людей, которые поднимали вот этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию", — заявил он.

"Мы до сих пор этой информации не имеем", — добавил глава МИД. При этом клиника "Шарите" выпустила уже несколько пресс-релизов о состоянии Навального, в последнем из которых сообщает, что он все еще в коме и что ему еще предстоит длительное лечение.

МВД РФ: в инциденте с Навальным криминала нет

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев в разговоре с Интерфаксом заявил, что не видит в ситуации с отравлением Навального криминала.

"Откуда ему там быть? Мы не видим пока никаких оснований", — сказал он агентству.

Колокольцев добавил, что Россия продолжает проверку обстоятельств инцидента и ждет ответа по этому вопросу от немецких коллег. Соответствующую информацию у Германии запросила российская генпрокуратура.

"Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег нет никаких", — пожаловался он журналистам.

"Потеряли огромный медийный ресурс"

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в интервью Би-би-си сказал, что вместе с Алексеем Навальным, сроки возвращения которого в российскую политику предсказать сложно, оппозиция в России потеряла огромный медийный ресурс.

"Мы потеряли огромный медийный ресурс и огромный локомотив, который помогал нам всем развиваться", — сказал он.

По словам Пивоварова, Навальный — один из самых ярких людей в российской оппозиции. "Но у него есть сильная команда, есть много людей, которые также занимаются оппозиционной политикой, поэтому, конечно, это большой удар для нас сейчас, но осталось много людей, которые готовы бороться и готовы участвовать", — продолжил он.

По мнению Пивоварова, использовать боевое отравляющее вещество на территории России можно только с разрешения российских властей.

Это интервью Пивоваров дал в четверг. Вскоре после этого его задержали, а в пятницу суд отправил его под арест на 14 суток за нарушение порядка проведений публичного мероприятия. Так суд расценил размещенный им в "Фейсбуке" пост, анонсирующий сбор подписей против изменения Конституции в центре Москвы.

Сам Пивоваров связал случившееся с близостью единого дня голосования, который пройдет в России 13 сентября. "Связано это только с выборами, 10 суток до дня голосования", — сказал Пивоваров Би-би-си.

Навальному стало плохо на обратном пути из Сибири, где он снимал материал для расследований, которые планировалось выпустить к голосованию. Два из них уже вышли — в них команда Навального пишет о бизнесе провластных депутатов Новосибирска и Томска и призывает голосовать за альтернативных кандидатов.

НАТО призвало Россию раскрыть детали программы "Новичок"

НАТО призывает Россию раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это нападение [на Навального], должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы "Новичок", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Опрошенные Интерфаксом депутаты Госдумы это требование отвергли, заявив, что Россия не производит "Новичок".

"Непонятно, что хочет своим требованием к России представитель НАТО: все о "Новичке" известно в США и в Великобритании, где его производят, в России его не производят. Нам нечего передавать ОЗХО", — сказал агентству замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

В свою очередь замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин не располагает сведениями о том, передавала ли Россия ОЗХО ранее какие-либо сведения относительно химико-биологических разработок, подчеркнув, что "сейчас не видит никаких оснований для этого".

"Мы никому ничего не должны, все обвинения, которые звучат в адрес РФ, не имеют никаких доказательств, аргументации или документального подтверждения. НАТО нужно обратиться к другим странам о программе "Новичок", а не спрашивать об этом у России. В Великобритании, Грузии, США существуют такие лаборатории. Но лучше обратиться к Великобритании, которая обладает лабораториями по изготовлению "Новичка", — заявил Швыткин ("Единая Россия").

Главный токсиколог Сибири: Навальный не был отравлен, в кому он мог впасть от чего угодно

Состояние Навального, которому стало плохо в самолете и который впоследствии впал в кому, могло было быть спровоцировано чем угодно — диетами, переутомлением, длительным пребыванием на солнце или переохлаждением и даже банальным отсутствием завтрака. Такое заявление сделал главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором — то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении. Любые внешние факторы могли полтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", — процитировал его в четверг утром минздрав Омской области.

Главный сибирский токсиколог также добавил, что при госпитализации в Омске медики проверили организм Навального на ингибиторы холинэстеразы, следы которых впоследствии обнаружили врачи в Германии, и ядов тогда не нашли.

По данным ТАСС, у врачей, которые лечили Навального в Омске, никаких следов отравления тоже не найдено.