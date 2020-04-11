Сингапур считался страной, победившей коронавирус. Но радость была преждевременной

Сингапур считался образцом эффективности мер по обузданию распространения коронавируса, пишет Русская служба Би-би-си.

Еще до того, как вызываемое коронавирусом заболевание назвали Covid-19, власти Сингапура ввели жесткие ограничения на поездки и эффективно отслеживали все контакты зараженных лиц. Это помогло затормозить распространение вируса.

Но за последние дни количество подтвержденных случаев резко взлетело. В четверг было зарегистрирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки - 287 случаев. Днем ранее их было 142.

Больше всего заразившихся - среди гастарбайтеров, живущих в переполненных общежитиях.

Сингапуру удавалось обходиться без карантина, но теперь его пришлось частично ввести. Закрыты школы, работают лишь критически важные предприятия и компании, а людям предписано оставаться дома.

По словам экспертов, одна из самых богатых стран в мире, которая, как казалось, показала себя с самой лучшей стороны во время пандемии, может стать примером для более бедных стран, пока еще есть время, чтобы применить этот урок на практике.

Что в Сингапуре складывалось благоприятно?

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен в самом начале развития эпидемии. Зараженным оказался китайский турист, который приехал из Уханя 23 января. В тот же день в Ухане был введен тотальный карантин.

К моменту, когда болезни придумали официальное название - Covid-19, - вирус уже начал распространяться и среди жителей Сингапура. Но у властей был четко отрепетированный план действий.

Помимо медицинских проверок в аэропортах в Сингапуре тщательно тестировали всех, у кого подозревали инфекцию, выявляли всех, кто вступал в контакт с заразившимися, и предписывали всем контактам самоизолироваться.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это хорошим примером мобилизации усилий всего правительства.

Всех прибывающих в Сингапур отправляют на обязательный двухдневный карантин Getty Images

В течение нескольких недель Сингапуру удавалось держать ситуацию под контролем - заражений было немного, все их можно было отследить и сколько-нибудь чувствительных ограничений на повседневную жизнь в стране не вводили.

Но, как сказал Би-би-си Дэйл Фишер, глава Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий ВОЗ и профессор Сингапурского национального университета, когда ему говорили, что в Сингапуре все прекрасно, он отвечал: "Пока прекрасно".

"Очень сложно сдержать это заболевание", - констатирует он.

Когда ситуация ухудшилась?



Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.

В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.

Тысячи людей вернулись в Сингапур, в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.

На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.

Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.

По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.

"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.

По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.

Какой урок можно вынести из сингапурского примера?



Проблема завоза вируса из других стран теперь решается тем, что всех прибывающих сразу отправляют в государственный карантин. Так как их стало намного меньше, количество зараженных приезжающих в последнее время не превышает десятка в день.

Во вторник в Сингапуре приняли новый закон, по сути вводящий частичные карантинные меры по всей стране, хотя само слово карантин в нем не упоминается напрямую.



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Выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода.

Профессор Йик-Йин Тео считает, что меры будут эффективными. При этом в краткосрочной перспективе темп новых заражений вполне может нарастать - это будет следствием того, что происходило в последние семь дней, а не свидетельством несостоятельности принятых мер.

Однако за прошедшую неделю в геометрической прогрессии выросло количество заражений среди рабочих-мигрантов. В стране работают сотни тысяч людей из более бедных стран, занятых в строительстве, судоходстве и обслуживании зданий.

Экономика Сингапура всецело зависит от этих рабочих, но условия работы не позволяют им соблюдать социальное дистанцирование.

Помимо этого рабочие, согласно законодательству, обязаны жить в общежитиях - частных зданиях, в которых могут находиться до 12 человек в комнате. Люди вынуждены пользоваться общим туалетом, душевой и кухней.

Кажется, что было лишь вопросом времени, чтобы эти общежития стали рассадниками инфекции. Так и произошло. В общежитиях было выявлено около 500 случаев, а в одном из них количество заражений составляет 15% от общего показателя по стране.

Министр национального развития Сингапура Лоренс Вонг рассказал накануне, что если бы заранее было известно о скорости распространения вируса, он бы действовал по-другому. Многие рабочие продолжали работать даже с симптомами.

Власти опасаются, что в ближайшие несколько дней количество заболевших резко подскочит.