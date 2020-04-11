Сингапур считался страной, победившей коронавирус. Но радость была преждевременной(1)
Сингапур считался образцом эффективности мер по обузданию распространения коронавируса, пишет Русская служба Би-би-си.
Еще до того, как вызываемое коронавирусом заболевание назвали Covid-19, власти Сингапура ввели жесткие ограничения на поездки и эффективно отслеживали все контакты зараженных лиц. Это помогло затормозить распространение вируса.
Но за последние дни количество подтвержденных случаев резко взлетело. В четверг было зарегистрирован самый высокий показатель выявленных заражений за сутки - 287 случаев. Днем ранее их было 142.
Больше всего заразившихся - среди гастарбайтеров, живущих в переполненных общежитиях.
Сингапуру удавалось обходиться без карантина, но теперь его пришлось частично ввести. Закрыты школы, работают лишь критически важные предприятия и компании, а людям предписано оставаться дома.
По словам экспертов, одна из самых богатых стран в мире, которая, как казалось, показала себя с самой лучшей стороны во время пандемии, может стать примером для более бедных стран, пока еще есть время, чтобы применить этот урок на практике.
Что в Сингапуре складывалось благоприятно?
Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен в самом начале развития эпидемии. Зараженным оказался китайский турист, который приехал из Уханя 23 января. В тот же день в Ухане был введен тотальный карантин.
К моменту, когда болезни придумали официальное название - Covid-19, - вирус уже начал распространяться и среди жителей Сингапура. Но у властей был четко отрепетированный план действий.
Помимо медицинских проверок в аэропортах в Сингапуре тщательно тестировали всех, у кого подозревали инфекцию, выявляли всех, кто вступал в контакт с заразившимися, и предписывали всем контактам самоизолироваться.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это хорошим примером мобилизации усилий всего правительства.
В течение нескольких недель Сингапуру удавалось держать ситуацию под контролем - заражений было немного, все их можно было отследить и сколько-нибудь чувствительных ограничений на повседневную жизнь в стране не вводили.
Но, как сказал Би-би-си Дэйл Фишер, глава Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий ВОЗ и профессор Сингапурского национального университета, когда ему говорили, что в Сингапуре все прекрасно, он отвечал: "Пока прекрасно".
"Очень сложно сдержать это заболевание", - констатирует он.
Когда ситуация ухудшилась?
Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.
В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.
Тысячи людей вернулись в Сингапур, в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.
На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.
Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.
По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.
"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.
По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.
Какой урок можно вынести из сингапурского примера?
Проблема завоза вируса из других стран теперь решается тем, что всех прибывающих сразу отправляют в государственный карантин. Так как их стало намного меньше, количество зараженных приезжающих в последнее время не превышает десятка в день.
Во вторник в Сингапуре приняли новый закон, по сути вводящий частичные карантинные меры по всей стране, хотя само слово карантин в нем не упоминается напрямую.
Выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода.
Профессор Йик-Йин Тео считает, что меры будут эффективными. При этом в краткосрочной перспективе темп новых заражений вполне может нарастать - это будет следствием того, что происходило в последние семь дней, а не свидетельством несостоятельности принятых мер.
Однако за прошедшую неделю в геометрической прогрессии выросло количество заражений среди рабочих-мигрантов. В стране работают сотни тысяч людей из более бедных стран, занятых в строительстве, судоходстве и обслуживании зданий.
Экономика Сингапура всецело зависит от этих рабочих, но условия работы не позволяют им соблюдать социальное дистанцирование.
Помимо этого рабочие, согласно законодательству, обязаны жить в общежитиях - частных зданиях, в которых могут находиться до 12 человек в комнате. Люди вынуждены пользоваться общим туалетом, душевой и кухней.
Кажется, что было лишь вопросом времени, чтобы эти общежития стали рассадниками инфекции. Так и произошло. В общежитиях было выявлено около 500 случаев, а в одном из них количество заражений составляет 15% от общего показателя по стране.
Министр национального развития Сингапура Лоренс Вонг рассказал накануне, что если бы заранее было известно о скорости распространения вируса, он бы действовал по-другому. Многие рабочие продолжали работать даже с симптомами.
Власти опасаются, что в ближайшие несколько дней количество заболевших резко подскочит.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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