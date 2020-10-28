Секс-рабыни, растление, порнография. За что идеолог секс-культа NXIVM получил 120 лет тюрьмы

В бруклинском федеральном суде вынесен приговор 60-летнему Киту Раньеру, в течение двух десятилетий проводившему в США, Канаде и Мексике весьма популярные и дорогостоящие семинары по самореализации и осужденному в июне 2019 года по целому букету обвинений, включавшему преступный сговор, сексуальную эксплуатацию, детскую порнографию, растление несовершеннолетних, мошенничество, принудительный труд и организованную преступную деятельность, за которую минюсту США удалось пересажать изрядную часть американской мафии - и так, наконец, сломать ей хребет.

Федеральный судья Николас Гарауфис приговорил Раньера к 120 годам тюрьмы, по сути дела дав ему пожизненный срок, на котором настаивала прокуратура. Защита просила Гарауфиса ограничиться 15 годами тюрьмы, хотя одновременно продолжала настаивать на невиновности своего подопечного, пишет Русская служба Би-би-си.

Как заметил Гарауфис, "Раньер вел себя так, как будто закон ему не писан. К его несчастью, таки писан".

Присяжные признали Раньера виновным по всем пунктам за какие-то пять часов, то есть, очевидно, нашли доводы прокуроров неоспоримыми. Но у него осталось немало поклонников, группа которых устроила в понедельник пресс-конференцию перед зданием суда и утверждала, что у нее имеются новые доказательства, требующие отсрочки приговора.

Среди заступников Раньера выделялась актриса Ники Клайн, игравшая в телесериале "Звездный крейсер "Галактика" и явившаяся с целой съемочной группой. В последние месяцы созданные по ее инициативе минидвижения за социальную справедливость, например, "Мы как один", устраивали протесты или танцевали у ворот бруклинского федерального централа MDC, в котором Раньер дожидался приговора,

Натерпевшиеся от него женщины негодуют, что его сторонники экспроприировали хэштеги движения Black Lives Matter.

Секс-рабыни на строгой диете



Оглашению приговора предшествовала почти пятичасовая церемония, на которой выступили 15 потерпевших, в основном женщин, рассказывавших о перенесенных ими издевательствах. Первой была брюнетка, которую представили лишь по имени — Камила. Обвинение в растлении несовершеннолетних касалось прежде всего нее: Раньер взял ее в любовницы, когда ей было 15, и пользовался ее услугами следующие 12 лет.

Его организация называлась NXIVM (произносится "Наксеум"), базировалась в столице штата Нью-Йорк Олбани и включала тайный гарем из молодых женщин, известный среди своих как DOS или Vow ("Обет"). Он состоял из "рабынь", которые должны были беспрекословно подчиняться своему "господину", в частности, при зачислении вручать Раньеру или его приближенным "залог" в форме компромата на себя.

Компромат включал фотографии половых органов "рабыни" и в случае Камилы был квалифицирован как детская порнография.

Члены "Обета" также клеймились с помощью приспособления для прижигания. Тавро выжигалось в области паха и изображало символ "Нексиума", включавший инициалы Раньера.

"Господин", который сам уплетал пиццу и пироги, желал, чтобы его наложницы выглядели как тростинки и ограничивал их рацион 500 калориями в день.

По словам Камилы, он также пользовался услугами двух ее старших сестер. Все трое забеременели и получили указание сделать аборт.

Эти детали давно известны из судебных документов, но в устах Камилы они произвели особенно сильное впечатление на публику, занимавшую в связи с социальным дистанцированием ни много ни мало семь судебных залов.

Судью Гарауфиса также потрясло, что среди 50 писем в защиту осужденного, которые представили ему адвокаты, было и письмо отца Камилы.

"Честно сказать, я поражен тем, что кто-то мог расчитывать, что это письмо поможет Раньеру", — заметил судья, который также приказал взыскать с приговоренного 1,75 млн долларов.

Подельники-миллионеры



Курс семинаров Раньера стоил 5 тысяч долларов и пользовался дивным успехом: за время существования "Нексиуса" у него набирались мудрости в общей сложности 17 тысяч человек, включая голливудских актрис, в том числе Аллисон Мак ("Тайны Смолвиля"), членов корпоративной элиты, детей двух мексиканских президентов и Эдгара Бронфмана, владельца канадской корпорации Seagram, которая была в 1990-х гг. крупнейшей производительницей спиртного на планете.

Правда, Бронфман быстро разочаровался в Раньере и назвал его промысел "культом".

"Секс-культом", — поправляют нынешние критики Раньера.

Дочери и наследницы канадского миллиардера Сара и Клэр Бронфман входили в узкий круг приближенных Раньера и щедро финансировали его проекты, потратив на двоих около 150 млн долларов. Больше всего ему помогала Клэр, изводившая его недругов разорительными судебными исками, которые она могла себе позволить, а они — нет. Она входит в число пяти подельниц Раньера, которые, в отличие от него, сочли за благо признать себя виновными.

Четверо ждут приговора, а Клэр уже дождалась: недавно Гарауфис дал ей шесть лет и девять месяцев тюрьмы, из которых 41-летняя женщина отсидит лет пять.

По словам наблюдателей, наука, которую преподавал Раньер своим клиентам, отчасти являла собой сборную солянку из сайентологии и объективизма, как называла свою индивидуалистическую философию писательница Айн Рэнд (Алиса Розенбаум), эмигрировавшая в США из Советской России в середине 1920-х гг.

В 2003 году с Раньером встретился журналист Forbes Майкл Фридман, писавший о нем статью, которая выйдет пол заголовком "Культ личности".

"Он говорит медленно и методически, — говорилось в ней, — постоянно уходит в сторону, использует слова, которым придает свое собственное значение, и потом делает паузу, чтобы растолковать каждый термин. Вы можете решить, что он чистый гений. Или, может, все это — бред сивой кобылы".

Фанаты Раньера называли его "самым умным человеком на свете" и напоминали, что он покорил даже Далай-ламу, который посетил его в Олбани.

"Процеес показал, что Рейнер, который изображал себя эрудитом и гением, был на самом деле крупным манипулятором, аферистом и предводителем организации, которая смахивала на культ", — парировал федеральный прокурор Васточного округа Нью-Йорка Ричард Доногью после осуждения Раньера.