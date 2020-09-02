"Саша, ты — у финишной черты". Большое интервью экс-президента Польши Александра Квасьневского о Лукашенко, Путине и Беларуси

А.К.: Штайнмайера.

Би-би-си: Да-да, Штайнмайера. Соглашение никогда не было выполнено. Янукович бежал сразу после его подписания, протестующие захватили правительственный квартал. Янукович обвинил ЕС и США в предательстве, затем Россия вмешалась. Сейчас складывается ощущение, что Лукашенко опасается посредничества ЕС, чтобы не повторить судьбу Януковича. И он не считает, что Европа — беспристрастный посредник, полагая, что ЕС — на стороне протестующих, что его хотят свергнуть.

А.К.: Я очень хорошо знаю украинскую историю. Действительно, была дискуссия между представителями ЕС, Польши, Германии и Франции, министров иностранных дел этих стран. Они хотели добиться некоего соглашения. И это соглашение предполагало, что Янукович подаст в отставку до конца года, а мы говорим про февраль 2014 года, то есть, должно было пройти еще десять месяцев. Конечно, я думаю, что это соглашение с самого начала было нереалистичным, потому что динамика развития ситуации на Украине была такой, что ему было сложно на эти 10 месяцев сохранить свой пост.

Но решение Януковича бежать было не результатом переговоров с министрами иностранных дел Евросоюза. Это решение было принято Януковичем после его разговоров с Путиным. Путин решил сказать: "Слушай, у тебя больше нет шансов, если захочешь приехать в Россию — мы готовы тебя принять. Бери свои вещи, деньги и попытайся бежать". И я думаю, что это было решение Путина, а не Европы.

Конечно, Янукович попытался приехать в Харьков, организовать некое движение в свою поддержку. Но оно было очень слабым. И это уже история.

Важно понимать — после побега Януковича Лукашенко был близок к украинской оппозиции. Я помню, как участвовал в инаугурации Порошенко как нового президента Украины, и самые большие аплодисменты в парламенте Украины получил Лукашенко, потому что в те дни, в 2014 году, он выглядел лучшим и самым надежным другом нового украинского руководства и украинского народа.

В те дни Лукашенко высказал очень важную мысль, о которой мы должны помнить, потому что она, возможно, определяет его нынешнее поведение. Он сказал — президент страны не может бежать, даже под страхом смерти, потому что это ответственность президента. И я хорошо помню его слова: "Что скажут дети президента, если он бежит? Вы должны оставаться".

И это очень важно, поскольку Лукашенко может быть гораздо более решительным, чем Янукович, отстаивая свое положение. Это очень важно.

Второе. Конечно, Запад поддерживает оппозицию, потому что оппозиция говорит о фальсификации на выборах. Россия не говорит об этом. Путин поздравил Лукашенко после выборов. Для Путина — все в порядке. Для нас — нет. Поэтому никого не должно удивлять, что мы поддерживаем оппозицию и протестующих. Но для переговоров ситуация очень сбалансированная.

Давайте посмотрим на круглый стол по Украине в 2004 году. У нас было четыре стороны этих переговоров. Янукович и Россия, которая его поддерживала. У России было высокое представительство. Грызлов был председателем Госдумы, а еще — бывший премьер-министр и посол России на Украине Виктор Черномырдин.

Затем была сторона Ющенко и оппозиции и европейские представители, включая меня, которые поддерживали его. И если вы хотите повторить это в Беларуси сегодня, это возможно. Мы можем снова иметь Россию и Лукашенко, которые говорят "все было в порядке", но готовы к внесению изменений в Конституцию и новым выборам как следствию этих изменений, и, с другой стороны, оппозиция. Конечно, сегодня главная проблема — кто должен представлять оппозицию.

Я думаю, что идея Светланы Тихановской создать Координационный совет может быть полезной. Он сможет представлять гражданское общество и протестующих. И конечно, ЕС должна участвовать в переговорах. Я считаю, что сегодня непросто найти компетентных представителей ЕС. Возможно, такой командой могли бы быть Боррель как глава внешнеполитического ведомства ЕС и Линас Линкявичюс — министр иностранных дел Литвы, я его считаю самым компетентным политиком в Европе по вопросу Беларуси. И все это создает довольно сбалансированную ситуацию для переговоров.

Повторить 2004-й

Би-би-си: Я могу представить себе, что Россия думает об этом, как о футболе, вспоминая украинскую ситуацию: "Мы дважды играли с вами и дважды проиграли. Наши кандидаты проиграли, и ЕС сделал, что хотел"…

А.К.: Нет-нет, вы не правы. Если вы посмотрите на 2004 год, круглый стол принес очень объективный результат, мы не решали, что результат выборов был неправильным, и что победил не Янукович, а Ющенко. Мы решили организовать выборы. Конечно, это был третий тур выборов, и, скажем так, с точки зрения Конституции, это было не вполне очевидно. Но решение было принято Верховным судом Украины.

В Беларуси сегодня ситуация гораздо проще. Потому что возможно организовать следующие президентские выборы, скажем, в течение года. Если со стороны Лукашенко это условие будет принято с учетом внесения изменений в Конституцию, я так понимаю, что он хочет ослабить позиции президента в Конституции. Об этом можно говорить. И конечно, в течение года можно провести выборы, но необходимо создать по-настоящему прозрачные и честные процедуры для этого. Чтобы кандидаты находились не в тюрьме, а могли вести нормальную избирательную кампанию, и международные наблюдатели были бы приглашены на эти выборы, тогда почему бы и нет. Я не исключаю, что оппозиция может и не выиграть на этих выборах. Если лагерь Лукашенко выберет хорошего кандидата, который пользуется доверием, он или она могут победить.

Теоретически рассуждая, если вы меня спросите, возможны ли сегодня переговоры, я отвечу: да, возможны. Если вы хотите такие переговоры, вне всяких сомнений, о них нужно говорить с Москвой. Но предварительным условием таких переговоров должна быть решительность самих людей — на улицах и на заводах. Если на следующий день ситуация успокоится, Лукашенко выиграет, но не сможет сохранить свои позиции в течение следующих нескольких лет. В любом случае, завершение эры Лукашенко гораздо ближе, чем мы думаем.

Би-би-си: Как вам кажется, новые персональные санкции, а именно они сейчас обсуждаются в ЕС, сработают? Ведь с тех времен, когда вы были президентом, происходит одна и та же история. Вслед за репрессиями и обвинениями в фальсификациях со стороны Лукашенко вводятся санкции, но потом происходит либерализация в Беларуси, за которой следует снятие или замораживание санкций. После выборов 2015 года Лукашенко отказался признавать аннексию Крыма, освободил политических заключенных, и ЕС снял санкции. И Лукашенко играет в кошки-мышки с ЕС все время. Как вам кажется, в этот раз все будет по-другому?

А.К.: Конечно, Лукашенко — талантливый политик. И у него был — может, не сейчас, но точно был — политический инстинкт. Разница в том, что предыдущие выборы честными не были, но он выиграл. Не 70-75% он получил, но 52-53%, но в любом случае — он выиграл. Эти выборы в 2020 году — первые выборы, которые он проиграл.

Процесс пошел

Би-би-си: Откуда вы знаете, что на прошлых выборах он набрал большинство, а нынешние проиграл?

А.К.: У меня нет информации, у меня есть понимание. Если у вас большинство за Лукашенко, то активности на улице такой нет. Если люди решили выйти на улицы, и я говорю не о тысяче, я говорю о сотнях тысяч… Вы же видели, что происходило в Минске, это невероятно. И я знаю по опыту своей страны, по опыту Украины. Я знаю ситуацию очень хорошо.

Когда я был молодым политиком, я встречался с Гельмутом Колем, он приехал в Польшу, я был лидером социал-демократов. Мы проговорили час, я говорю по-немецки, и Коль сказал мне: "Знаете, господин Квасьневский, если вы хороший политик, вам не нужны опросы общественного мнения, самое важное — ваш нюх (показывает на нос). Вы выходите на улицу, и если у вас хороший нюх, то вы почувствуете, популярны вы или нет, правы вы или нет". И это мой ответ.

Имея такой нюх, я уверен, что предыдущие выборы Лукашенко выиграл, а эти — нет, потому и общественная реакция столь резкая.

Конечно, у меня нет информации, документов и данных разведки. Но на улицах мы видим типичную реакцию крайне разочарованных и обманутых людей, поэтому-то они настолько решительны. Это первое.

А второе — конечно, возможно, что Лукашенко сохранит контроль за ситуацией. У него по-прежнему много инструментов. Возможно, в ближайшие недели он скажет: "провокаторы устранены, люди наконец поняли ошибки", но история еще не закончена, поскольку нынешнее движение, нынешний дух независимости, он прорвался, он витает в воздухе. И особенно молодое поколение белорусов не сдастся.

Что мы можем сделать? Конечно, санкции — не инструмент силы. Это инструмент слабости. Если мы не знаем, что делать, санкции — последнее, что мы можем сделать. И это не очень эффективно. Конечно, персональные санкции — очень неприятные, тяжелые для каждого человека. Но в долгосрочной перспективе ЕС должен поддерживать оппозицию во всем, что ей необходимо. Свободные СМИ, деньги для неправительственных организаций, стипендии для белорусской молодежи, либерализация визового режима. В долгосрочной перспективе это поможет. И, конечно, посмотрим, что произойдет.

Я из Польши, и, как вы знаете, в августе 1980 года у нас началось аналогичное движение, хотя при сравнении Польши и Беларуси различий больше, чем общего, но все равно. После этого у нас было введено военное положение, у нас была замороженная ситуация почти десять лет, до 1989 года. Но в конце концов все случилось. В русской литературе есть известная фраза — "процесс пошел" (произносит по-русски), как говорил Остап Бендер. И сейчас процесс идет.

Би-би-си: А если бы вы были лидером ЕС или, по меньшей мере, главой дипломатии Евросоюза, что бы делали вы?

А.К.: Во-первых, замечу, что Европа поступает правильно. Дистанцирование и отсутствие действий на упреждение — правильно, поскольку, мне кажется, Путин ждет гиперактивности Европейского союза, чтобы сказать: "Смотрите, Запад хочет перетянуть Беларусь на свою сторону, и по этой причине я должен использовать жесткие, возможно, даже военные меры". Поэтому эта политика ЕС — правильная. Если бы я был одним из лидеров ЕС, я бы сказал — наши действия правильные: поддержка гражданского общества, свободных СМИ, либерализация визового режима, дополнительные стипендии, и, конечно, политический протест против насилия и всего, что делает Лукашенко, и общее понимание того, что эти выборы не были честными и свободными, и необходимо повторное голосование.

И об этом мы готовы вести переговоры. И это основа нашей позиции. А на практике крайне важно, чтобы европейские лидеры — Меркель, Макрон, Мишель, фон дер Ляйен — попытались установить прямой диалог с Москвой, поскольку Лукашенко на контакт не идет, о переговорах, организации круглых столов. Одними из самых интересных в последние дни были слова Сергея Лаврова, адресованные Стивену Бигуну — заместителю госсекретаря США. Лавров сказал: давайте подумаем о предложениях Лукашенко об изменениях в Конституции и одновременных президентских, парламентских и местных выборах. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это могло бы стать фундаментом для дальнейших переговоров. Но Россия — абсолютно необходимый партнер для этих переговоров. Если Россия будет заинтересована в переговорах — они состоятся. Если нет — то их и не будет.

Тирания времени

Би-би-си: Вы мне сказали, что часто общались с Лукашенко. Когда последний раз, кстати, вы с ним говорили?

А.К.: Последний раз в 2014 году во время инаугурации Порошенко в Киеве.

Би-би-си: Предположу, что это была формальная беседа.

А.К.: Нет-нет. Мы отлично поговорили. После инаугурации, во время ужина, мы два часа потрясающе общались с моим коллегой Сашей.

Би-би-си: О геополитике?

А.К.: Обо всем. О геополитике, семье, его сыне, о многом.

Би-би-си: Кстати, многие считают, что он готовит 15-летнего сына Николая на роль своего преемника на посту президента. Говорил ли вам Лукашенко об этом?

А.К.: Да, конечно, мы об этом говорили. Хотя это было несколько лет назад, Коля был младше, и наш разговор был наполовину шуточный, наполовину серьезный. Но я думаю, что это у него на уме, и это близко к его представлениям о будущем.

Би-би-си: Если бы у вас была возможность сейчас обратиться к Лукашенко, что бы вы ему сказали?

А.К.: Если бы у меня была возможность честно и открыто с ним поговорить, я бы сказал ему: "Саша, смотри, 26 лет — это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты ушел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни. Сегодня ты должен понимать, что ты — у финишной черты. И ты должен решить, как закончить этот долгий период и будет ли твое наследие хорошим или плохим".

Как у Ярузельского, который организовал "Круглый стол", или как у Януковича, который бежал, или как у Чаушеску, которого убили.

Сейчас — выбор очень драматический, поскольку все, что он ни сделает, слишком поздно. Как я сказал в одном из интервью, все диктаторы считают себя самыми сильными, но над ними властвует своя тирания — тирания времени. И все диктаторы не имеют ни единого шанса в противостоянии со временем. И время Лукашенко ушло несколько лет назад.