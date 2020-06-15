Самый опасный массаж в мире: ему уже 2000 лет

Быстрые рубящие движения применяют во многих видах массажа. Но в даоляо, массаже ножами, это делается настоящими тесаками.

Лежа на массажном столе ничком, я со страхом ждала, когда начнется сеанс. Массажистка Эльза между тем разминала руки, бодро помахивая двумя разделочными ножами впечатляющих размеров.

Действительно - если уж делать массаж рубящими движениями, то почему не теми инструментами, которые рубят?

Начала Эльза все-таки руками. Она размяла мне тело, стараясь снять напряжение, с которым я ожидала начала процедуры. А потом за дело взялись холодные стальные ножи, приступив к своей почти невесомой пляске по моей спине, рукам и голове.

Я бы и не подумала, что это делается ножами, если бы они изредка не издавали клацающий звук при случайном соприкосновении - как вилка о тарелку, когда кладешь ее на обеденный стол.

Когда Эльза в третий раз попросила меня расслабиться, я наконец сдалась и закрыла глаза. Тесаки продолжали работать, восстанавливая потоки энергии ци в моем теле.

Фото: BBC

Когда массаж был закончен, я почти спала. Как ни странно, многие задремывают, когда в течение 70 минут их тело обрабатывают ножами (хотя ножи, надо отметить сразу, тупые).

Со стороны это выглядит опасным, но считается, что даоляо (можно перевести как "ножетерапия") обладает физическим и эмоциональным целебным воздействием. Говорят, в традиционной китайской медицине даоляо практикуется уже более 2 тысяч лет.

Специалисты по ножетерапии рассказывают, что в древнем Китае этим занимались монахи. Более тысячи лет назад, в эпоху императорской династии Тан массаж даоляо проник в Японию, а в 1940-х, после гражданской войны в Китае, - на Тайвань.

Ныне в Китае и Японии непросто найти специалистов, предлагающих массаж ножами, а вот на Тайване в последние годы он переживает возрождение - связано это с тем, что люди ищут способы справиться со стрессом современной жизни.

"Образовательный центр древнего искусства массажа ножами" в Тайбэе вот уже почти четыре десятилетия готовит специалистов. У центра 36 филиалов, и 15 из них открыты в последние пять лет. Здесь учатся не только местные жители, но и граждане самых разных стран, от Японии до Канады.

Сегодня люди ложатся под массажные ножи в надежде исцелить физические недуги, улучшить качество сна, а порой и для того, чтобы уменьшить боль разрыва с любимым человеком.

Ножи работают с "воротами ци", или акупунктурными точками - примерно теми же, что используются в традиционной китайской медицине, например, при иглоукалывании. Но есть у ножей и своя невидимая сила, считают специалисты по даоляо.

До того как она начала 15 лет назад заниматься массажем ножами, директор центра Сяо Мэйфан оказывала косметические услуги, обучала этому и делала традиционный меридианный массаж (также связанный с энергией жизни ци, текущей по меридианам - особым каналам в теле).

Однако, по ее словам, каждый вечер она чувствовала себя очень уставшей и опустошенной, поскольку "плохая энергия" клиентов переходила на нее через прикосновения.

"Я тогда больше зарабатывала, но не могла спать", - рассказывает она.

Однажды один из учеников рассказал ей о массаже ножами, при котором стальные лезвия поглощают плохую карму клиента.

Фото: BBC

Сегодня, по словам Сяо, она видит себя "охотницей за призраками", отслеживая действия из предыдущих жизней клиентов и результаты этих действий.

"Я на самом деле ощущаю, что массаж ножами порой превращается в охоту на призраков из вашего прошлого, вашей прошлой жизни", - говорит она.

У тех, кто занимается таким массажем, существует свод определенных правил. Например, если плохое настроение, то нельзя делать даоляо, иначе "можно передать плохую энергию клиенту", подчеркивает Сяо.

Да и вообще, размахивать двумя тесаками, когда у тебя плохое настроение - не самая лучшая идея.

Чтобы сохранить свои энергии в чистоте, все практикующие даоляо придерживаются веганской диеты. Сяо и остальные ее ножевые массажисты просыпаются не позже пяти утра и делают 100 приседаний и стоек на голове, а также в течение 30 минут занимаются с ножами, чтобы запустить потоки ци.

В общем, это довольно напряженная работа для того, кто делает массаж, но и для клиентов тоже. В начале процедуры Эльза заставила меня в течение 10 минут приседать и делать с ее помощью растяжку - мы обе держали в руках "космические палочки", которые должны были сбалансировать нашу ци.

По словам Сяо, родители приводят своих детей, чтобы те поиграли с этими палочками, надеясь, что это снизит уровень стресса от занятий в школе. А бизнесмены консультируются с ней по вопросам найма персонала - кого брать на работу, а кого нет.

"Космические палочки помогают сбалансировать вашу ци, убирают часть плохой энергии, а массаж ножами предназначен для избавления от кармы", - объясняет она.

"В нашей культуре мы верим, что ци - во всем, это всё. Если ваша энергия сбалансирована, это помогает вам видеть вещи ясно".

Возможно, эта физическая активность отчасти стала причиной того, что я заснула на массажном столе. Но на самом деле весь этот опыт дал мне больше, чем я ожидала.

Когда я записывалась на массаж, меня попросили прислать одну из последних своих фотографий, чтобы мне подобрали массажиста, соответствующего энергии, которая исходит от меня. (К счастью, цифровое фото вполне для этого подходит.)

Когда я пришла, Эльза показала мне пять метеоритных камней - они, как считают практикующие даоляо, обладают силой, целебной для тела, разума и духа. Она положила свои ножи среди камней, чтобы подзарядить.

Ну и ножи - холодные, прямоугольные, металлические тесаки, как для разделывания мяса. Они выглядели, словно с кухни ресторана или из фильма ужасов.

Фото: BBC

Практикующим приходится многому и упорно учиться и следовать древним наставлениям, иначе ножи могут быть опасны, подчеркивает Сяо. Впрочем, за 40-летнюю историю существования центра еще никого не поранили, говорит она.

"Сначала, когда я увидела ножи, я испугалась, - призналась мне пришедшая на массаж 73-летняя Цзю Мэйлань. - И я сказала врачу: не бейте сильно, только потихоньку. А потом мне стало хорошо, и я попросила: можно посильнее, так слишком слабо!"

Цзю начала ходить на даоляо, потому что у нее были проблемы со сном. "После массажа ножами я очень хорошо сплю", - поведала она.

Когда я легла на разделочную доску… простите, на массажный стол, Эльза укрыла все мое тело и голову полотенцами. Ножи приступили к работе в 10 местах, где, как мне было сказано, находятся ворота ци.

На протяжении 70 минут два лезвия быстро и легко порхали по всему моему телу, от макушки до пяток.

Некоторые клиенты приходят к Сяо за советом. Она использует при этом маленькую доску, на которой круг с компасом посередине. С ее помощью клиенты узнают направление или цель своей жизни. Это гадальная доска, работающая на основе древней китайской "Книги перемен".

"Это похоже на то, как вы вводите запрос в "Гугл", - объясняет она. - Если я введу вашу информацию [в эту доску], я узнаю вас в настоящем, вас в прошлом и вас в будущем, так что смогу дать вам совет очень легко".

Постучав палочкой по доске и глубоко, на несколько минут, задумавшись, она объявила, что я - "борец за справедливость, как Опра".

Кроме того, она дала мне ряд общих советов, относящихся к здоровью - например, есть побольше кальция и поменьше - мороженого.

Майкл Стэнли-Бейкер, историк китайской медицины и религии из Наньянского технологического университета (Сингапур), говорит, что ножевой массаж выглядит так же эффектно, как трюки факиров, ложащихся на гвозди или поднимающихся по ступенькам из сабель.

В технике, по его словам, "нет ничего чудесного, ей можно научиться, но все равно - выглядит захватывающе".

"На практике можно проследить довольно расплывчатую связь [ножевого массажа] с традиционной китайской медициной (ТКМ), но скорее его можно отнести к так называемой народной медицине, в которой все основано на мешанине разных теорий, диаграмм и афоризмов - в отличие от ТКМ, основа которой - теория медицины", - говорит Стэнли-Бейкер.

Фото: BBC

Как говорит Сяо, ей не нужно никого убеждать в эффективности ножетерапии, потому что люди поверят сами, когда ты поможешь им справиться с их болезнями.

"Они обращаются к разным специалистам, пробуют разные виды терапии и в конце концов находят то, что им подходит", - говорит она.

Что касается меня, то даоляо было интересным опытом, а не просто массажем. Я ушла, а в голове у меня кружились метеориты. Я размышляла о том, сколько же мороженого на самом деле ем.

Но, безусловно, я чувствовала себя расслабленной и спокойной. В тот день я легла спать пораньше и спала не просыпаясь до самого утра, пока не зазвенел будильник. После этого я снова заснула - еще на пару часов.