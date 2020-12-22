Россия отправила войска в ЦАР. Там не первый год работает "ЧВК Вагнера"

Россия отправила несколько сотен военных и тяжелую технику в Центральноафриканскую республику, чтобы поддержать правительство этого государства накануне президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в следующие выходные. Ранее действующие в ЦАР повстанцы напали на миротворцев из Руанды и продолжили наступление на столицу страны Банги. В последние годы журналисты не раз сообщали, что в этой стране действуют бойцы российских частных военных компаний, в частности, так называемого "ЧВК Вагнера".

Собеседник Би-би-си, близкий к миссии ООН в ЦАР и попросивший об анонимности, рассказал, что российские военные прибыли в Банги в воскресенье утром самолетом. Он затруднился точно оценить их численность, но отметил, что россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно. По его словам, расквартированы они во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью агентству Франс пресс подтвердил отправку в страну российских войск. "Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения", — сказал он, объяснив, что это делается в рамках соглашений, подписанных с Москвой. Власти Руанды также направили в Центральноафриканскую республику дополнительные подразделения, которые уже начали принимать участие в боевых действиях, добавил Казаги.

В коммюнике, подписанном министром иностранных дел ЦАР, сказано, что "для обеспечения безопасности избирательного процесса был сделан запрос о помощи к друзьям и братьям из России и Руанды".

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов не стал называть происходящее отправкой в ЦАР войск. "Военных мы не посылаем, мы же соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН", — цитирует его Интерфакс. В то же время, по его словам, "у нас там есть, в соответствии с договоренностями с правительством ЦАР, соглашения о подготовке кадров, о работе наших инструкторов, так что там наши люди есть, естественно".

Богданов подчеркнул, что российские инструкторы работают "по согласованию, по просьбе легитимных властей ЦАР".

Как сообщает французская Le Figaro, сотрудники российских частных компаний охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, а военные инструкторы из России обучают войска ЦАР.

С 2012 года в ЦАР продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. В последние дни мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взять под контроль ведущие к ней дороги.

Вместе с тем, миротворцы заявили, что наступление на Банги удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы в кольцо. Представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро сообщил в воскресенье, что антиправительственные силы удалось выбить из нескольких городов.

Война в ЦАР и "ЧВК Вагнера"



Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры. Президентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

Власти республики обвиняют бывшего президента страны Франсуа Бозизе в поддержке повстанцев. В его партии это отрицают.

Ранее сообщалось, что в ЦАР уже несколько лет действуют бойцы так называемого "ЧВК Вагнера", которую, по данным СМИ, финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. По словам собеседников Би-би-си, структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты "Центра управления расследованиями" Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 2019 году ушел от ответа на Би-би-си на вопрос о деятельности Пригожина в республике.